A una semana de la explosión, la Justicia investiga los motivos del incidente. Ambas víctimas fatales permanecían internados en una clínica ubicada en San Justo.

Se trata de operarios de la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar al momento del incidente. Ambos permanecían internados en una clínica ubicada en San Justo.

Luego de más de una semana de la explosión en Remedios de Escalada , este sábado se confirmaron otras dos muertes y ya son cuatro las víctimas fatales . Se trata de operarios de la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar al momento del incidente. Ambos permanecían internados en una clínica ubicada en San Justo .

El siniestro sucedió el viernes pasado por la mañana en la intersección de las calles Iberlucea y Coronel Beltrán . De acuerdo con la información brindada por el municipio de Lanús, el incidente se originó cuando operarios de la empresa MetroGAS realizaban tareas de renovación de redes y una máquina dañó de forma accidental un caño maestro , lo que provocó una fuga inmediata.

Minutos antes de la detonación, varios residentes y frentistas ya habían advertido un fuerte olor a gas en el ambiente. Tras el estallido, los vecinos comenzaron a autoevacuarse de urgencia mientras se registraban explosiones secundarias por debajo de las veredas.

La información fue confirmada por la fiscalía, que precisó que ambas personas permanecían internadas en un hospital de San Justo, en el partido de La Matanza. Uno de los fallecidos tenía 33 años y era operario de la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar de la explosión, mientras el otro tenía 28 años.

Minutos antes de la detonación, varios residentes y frentistas ya habían advertido un fuerte olor a gas en el ambiente.

Uno de los decesos se produjo durante las primeras horas de este sábado. Según fue confirmado oficialmente, se trata de Matías Leguizamon (trabajador de EXAGET) y de Juan José Servín.

Esta semana, fueron identificados los primeros dos muertos del siniestro: el primero en ser identificado fue Marcelo García, de 47 años, quien era operario de Metrogas.

Tras el estallido, los vecinos comenzaron a autoevacuarse de urgencia mientras se registraban explosiones secundarias por debajo de las veredas.

Sus allegados denunciaron que nadie les explicó qué hacía García en el lugar, pese a que sus tareas habituales no estaban relacionadas con las fugas de gas.

El segundo muerto fue Julián Da Alesandro, quien tenía 44 años y se encontraba internado en terapia intensiva del sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires. Había ingresado a la empresa en 2007. Debido a la intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal, la autopsia quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación.

Explosión en Remedios de Escalada: el Ente Regulador inició peritajes para determinar las causas del estallido

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició de oficio los peritajes técnicos para esclarecer la explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, que provocó la muerte de una persona y dejó varios heridos.

A pocas horas del incidente, el organismo envió una nota formal a la distribuidora MetroGAS para solicitar información detallada sobre lo sucedido. Entre los requerimientos, pidió el plano de la red con la ubicación de la rotura, las tareas que se estaban realizando en ese momento y el último registro de odorización del gas en la zona.

También solicitó precisiones sobre las medidas adoptadas para asegurar el área afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños, el seguimiento de la obra y el historial de incidentes registrados durante el año.