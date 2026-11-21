Así lo informó una entidad de la Marina británica y no se registraron heridos. La Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales recomendó navegar con precaución.

Estos ataques se dieron tras declaraciones de la cartera de Exteriores de Irán, en busca de una salida diplomática con EEUU.

Dos buques cisterna que transitaban por el estrecho de Ormuz fueron alcanzados este sábado por proyectiles “de origen desconocido” , según informó la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO). Hasta el momento no se registraron heridos.

En una primera alerta, la UKMTO indicó que un proyectil impactó contra la sala de máquinas de un buque cisterna que “navegaba hacia el exterior” de Ormuz a unas 17 millas náuticas de Khasab, en el norte de Omán , mientras que añadió que “el impacto medioambiental aún no fue confirmado”.

En otro incidente sucedido, una hora después a unas 11 millas náuticas al norte de la misma localidad, la entidad indicó que otro buque fue alcanzado en la popa, sin aportar más detalles . “ Se recomienda a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a la UKMTO, mientras las autoridades llevan a cabo la investigación”, añadió.

Estos ataques, que todavía no fueron reivindicados, se dieron después de que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi , afirmara en una entrevista que Teherán busca una salida diplomática que evite otra guerra con EEUU y que podría reducir el calendario para reabrir Ormuz si Washington satisface sus demandas.

Entre las demandas iraníes figuran el cese de la guerra en todo Medio Oriente, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes .

El canciller reconoció que negociar implica un intercambio de concesiones, pero advirtió de que Irán no aceptará entregar por la vía diplomática una victoria que, según sostuvo, Washington no consiguió durante la guerra.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y EEUU se intensificaron en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados.

Irán informó sobre el incendio de tres petroleros en el estrecho de Ormuz luego de chocar contra minas marinas

Las Fuerzas Armadas de Irán informaron el pasado sábado que tres buques petroleros se incendiaron tras chocar contra minas navales mientras navegaban por rutas "no autorizadas" del estrecho de Ormuz. Fue después de que la ONU alertara del repunte de incidentes contra la navegación comercial en Medio Oriente.

"Durante la madrugada de hoy, un petrolero que infringía las normas y navegaba por una zona insegura y prohibida en el este del estrecho de Ormuz, con sus sistemas de seguimiento e identificación apagados y haciendo caso omiso de las advertencias, chocó contra una mina marina, se incendió y quedó inmovilizado", anunció la Armada iraní en un comunicado citado por la agencia Tasnim.

Horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había informado que otras dos embarcaciones se habían incendiado al chocar contra minas marinas en el sur de Ormuz, cuando intentaban atravesarlo por una ruta "no autorizada". El boletín inicial no proporcionó nombres ni origen de las embarcaciones, aunque señaló que una de ellas era un superpetrolero.