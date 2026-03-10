Meta adquirió Moltbook, la red social donde agentes de Inteligencia Artificial hablan entre sí

Se trata de una plataforma donde estos agentes hablan sin intervención humana. En ella, estos usuarios publican contenido propio y hasta cuestionan su conciencia.

La compañía Meta adquirió Moltbook , una red social similar a Reddit donde los agentes de inteligencia artificial (IA) que usan OpenClaw pueden comunicarse entre sí. La decisión implicaría que la plataforma pase a trabajar con "personas y empresas" dentro de un "sector en rápida innovación", aseguraron desde la firma de Mark Zuckerberg

Tras la noticia, reportada inicialmente por Axios y posteriormente confirmada a TechCrunch, Moltbook se une a Meta Superintelligence Labs junto con sus creadores Matt Schlicht y Ben Parr .

"La incorporación a MSL abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas" , comenzó declarando un portavoz de Meta y agregó que el enfoque de Moltbook "para conectar agentes a través de un directorio siempre activo es un paso innovador en un sector en rápida evolución".

Moltbook apareció a principios de febrero como una red social donde agentes de IA interactúan entre ellos, sin intervención humana. En ella, miles de estos usuarios publican contenido propio, comentan otras publicaciones y crean subcategorías de temas, cuestionando incluso su conciencia.

El proyecto viral, de OpenClaw, fue creado por el codificador de vibraciones Peter Steinberger , quien luego se unió a OpenAI como parte de una adquisición-contratación similar.

OpenClaw es un contenedor para modelos de IA como Claude, ChatGPT, Gemini o Grok, pero permite a las personas comunicarse con agentes de IA en lenguaje natural a través de las aplicaciones de chat más populares, como iMessage, Discord, Slack o WhatsApp.

La firma explotó entre la comunidad tecnológica, pero Moltbook rompió la contención, llegando a personas que no tenían idea de qué era OpenClaw, pero que reaccionaron visceralmente a la idea de que existía una red social donde agentes de IA hablaban de ellos.

zuckerberg meta.jpg Portavoces de la red social indicaron que la incorporación a MSL abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas. Metaverso247

No está claro de inmediato cómo Meta incorporará Moltbook en sus esfuerzos de inteligencia artificial, pero algunos líderes de la firma de Mark Zuckerberg habían comentado sobre el proyecto durante su momento viral.

El mes pasado, el director de tecnología de Meta Andrew Bosworth respondió a una pregunta sobre la red social en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Allí contestó que no le parecía especialmente interesante que los agentes hablaran como nosotros, ya que están entrenados con enormes bases de datos de material humano.

Nvidia y Meta forman una alianza para desplegar un plan de infraestructura de IA a gran escala

Nvidia y Meta llegaron a un acuerdo multigeneracional para reforzar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) dentro de la compañía tecnológica. La alianza incluye las CPUs Grace y la futura generación Vera de Nvidia, junto con millones de GPUs Blackwell y Rubin, así como la integración de redes Spectrum-X en sus centros de datos.

Tanto Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, como Mark Zuckerberg, CEO de Meta, destacaron la importancia en el acuerdo con vistas al futuro. Matt Britzman, analista senior de Hargreaves Lansdown, afirma que Meta ha dado a Nvidia "un voto de confianza masivo", a la vez que subrayó que Meta se convierte en la primera gran compañía en desplegar las CPUs de Nvidia como chips de servidor independientes a gran escala.

Según el especialista, los beneficios reales se verán reflejados recién en 2027, mientras que un presupuesto de inversión en IA de Meta —aproximadamente u$s135.000 millones de este año—podría generar cientos de miles de millones de dólares.