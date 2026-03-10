La aerolínea que empezará a contar con tecnología Starlink a mediados de 2026 + Seguir en









Volar navegando en internet será posible, con este nuevo servicio presentado por la compañía de Elon Musk.

Una tendencia global que busca integrar conectividad, tecnología y transporte aéreo en un mismo ecosistema.

La tecnología de internet satelital de Elon Musk continúa su expansión en el mercado y se abre paso, junto con una de las principales aerolíneas de Medio Oriente. La misma anunció que comenzará a incorporar conectividad satelital de alta velocidad en sus aviones a partir de 2026. El proyecto busca mejorar la experiencia a bordo y permitir que los pasajeros utilicen internet durante todo el vuelo.

El servicio permitirá utilizar aplicaciones de streaming, videojuegos online, plataformas de trabajo remoto y servicios de mensajería durante el vuelo. La implementación comenzará a mediados de 2026 con el primer Airbus A320, equipado con el sistema de internet satelital desarrollado por SpaceX.

starlink Un crossover entre Starlink y Gulf Air La incorporación de Starlink forma parte de una estrategia más amplia de modernización tecnológica dentro de la aerolínea de Bahréin. El sistema de conectividad fue diseñado por SpaceX y funciona mediante una red de satélites que orbitan la Tierra a baja altura. La constelación de satélites Starlink permite ofrecer internet de alta velocidad con baja latencia, una característica clave para el uso de servicios digitales en tiempo real.

A diferencia de los sistemas tradicionales de conectividad aérea, esta tecnología permite una conexión más estable durante todo el trayecto. Esto abre la posibilidad de utilizar aplicaciones que requieren transmisión continua de datos, como videollamadas o streaming en alta definición. El objetivo de la aerolínea es transformar la experiencia de viaje al permitir que los pasajeros trabajen, jueguen o consuman contenido digital, desde sus asientos.

Gulf_Air_-_A9C-FD_-_Boeing_787-9_Dreamliner_-_MSN_39983_-_VGHS La conectividad a bordo se convirtió en uno de los servicios más valorados por los pasajeros en vuelos de media y larga distancia. Las aerolíneas comenzaron a invertir en nuevas tecnologías, para ofrecer conexiones más rápidas y estables.

El sistema Starlink funciona mediante miles de satélites en órbita terrestre baja, que transmiten internet con mayor velocidad y menor tiempo de respuesta. Gracias a esta infraestructura, la conexión puede mantenerse activa, incluso cuando el avión atraviesa zonas oceánicas o regiones con baja cobertura terrestre. El plan de implementación comenzará con uno de los aviones de pasillo único de la compañía. Este modelo se utiliza principalmente en rutas regionales y de media distancia, será el caso del primerAirbus A320 de Gulf Air equipado con Starlink. Luego de esa primera incorporación, la empresa avanzará con la instalación progresiva del sistema en el resto de su flota.