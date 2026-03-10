Independiente recibe a Unión de Santa Fe esta noche: horario, TV y formaciones + Seguir en









Independiente recibirá este martes a Unión de Santa Fe, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita dar pelea en los puestos de arriba,

Independiente recibe a Unión de Santa Fe esta noche: horario, TV y formaciones

Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, llega a este partido con la ilusión en alza, luego de conseguir un triunfo en la última fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero que le permitió llegar a los 13 puntos y colocarse cuarto en la Zona A, a cinco unidades del líder que es Vélez.

En caso de conseguir un nuevo triunfo, el “Rojo” se asegurará escalar al menos hasta la tercera posición e incluso podría quedar como escolta del “Fortín”.

Unión, por su parte, también tuvo un gran inicio en este Torneo Apertura, donde ocupa la tercera posición de la Zona A gracias a los 14 puntos cosechados en las primeras ocho fechas.

El “Tatengue”, que tiene como director técnico a Leonardo Madelón, viene de ganar sus últimos tres partidos (1-0 a Aldosivi, 3-1 a Sarmiento y 2-1 a Instituto de Córdoba) y quiere extender su racha para afianzarse aún más en las primeras posiciones.

De los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, tres de ellos terminaron en triunfo para Independiente, mientras que Unión solo es impuso en uno.

A qué hora juegan Independiente vs Unión de Santa Fe Hora: 19:45. Por dónde ver Independiente vs Unión de Santa Fe TV: TNT Sports Premium Formaciones Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Lautaro Millán, Iván Marcone; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Ignacio Pussetto; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros. Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Mateo del Blanco, Juan Ludueña, Valentín Fascendini, Lautaro Vargas; Brahian Cuello, Rafael Profini, Mauro Pittón, Julián Palacios; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón. Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini Árbitro: Andrés Merlos VAR: Fabrizio Llobet