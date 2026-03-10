Lula da Silva canceló su viaje a Chile y no asistirá a la asunción de José Antonio Kast + Seguir en









La medida tomó por sorpresa a parte de la delegación brasileña que ya se encontraba en Santiago preparando la visita oficial.

El presidente brasileño suspendió a último momento el viaje que tenía previsto realizar a Santiago para participar de la ceremonia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló este martes el viaje que tenía previsto realizar a Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast como nuevo mandatario del país trasandino. En su representación participará el canciller Mauro Vieira, según confirmaron fuentes del Gobierno brasileño.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Presidencia de Brasil no informó oficialmente los motivos de la cancelación, que se produjo a pocas horas de la investidura. La decisión se conoció un día después de que el senador Flávio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la derecha brasileña y posible candidato presidencial en las elecciones de octubre, anunciara que viajará a Santiago para asistir al acto.

La relación entre Lula y Kast pese a las diferencias ideológicas Lula y Kast mantuvieron un encuentro bilateral el pasado 28 de enero en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. En esa reunión, que se extendió durante aproximadamente una hora, coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, además de promover la estabilidad regional.

En aquel momento, el mandatario brasileño sostuvo que buscaría mantener una relación pragmática con el líder chileno, pese a las diferencias políticas, y que trabajaría para sostener un canal de diálogo entre ambos gobiernos.

De hecho, el 3 de marzo, el Palacio del Planalto había confirmado que Lula participaría de la ceremonia de investidura en Santiago y que aprovecharía el viaje para mantener una nueva reunión con Kast, ya en su condición de presidente en ejercicio.

La decisión contrastaba con la postura que el líder del Partido de los Trabajadores adoptó frente al presidente argentino Javier Milei, con quien hasta ahora evitó encuentros bilaterales formales desde el inicio de su mandato. El anuncio de la cancelación se conoció luego de que la Presidencia brasileña difundiera la agenda oficial de Lula para este martes, en la que finalmente no figuró el traslado a Chile. La medida tomó por sorpresa a parte de la delegación brasileña que ya se encontraba en Santiago preparando la visita oficial.