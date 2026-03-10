La Policía se tiroteó con delincuentes en una pool party en Esteban Echeverría: hay un muerto

El procedimiento se realizó en una casa quinta de la localidad de 9 de abril. Los efectivos allanaron el lugar para detener a integrantes de una banda que robaba autos.

Personal policial ingresó a la quinta donde se llevaba a cabo una pool party.

La policía de Lomas de Zamora realizó un allanamiento este martes en una quinta en Esteban Echeverría y se enfrentó a tiros con un grupo de jóvenes que están acusados de integrar una banda que roba autos en la zona sur del conurbano bonaerense. Uno de los hombres fue herido en la cabeza y murió en el hospital.

Los agentes tomaron conocimiento de la banda a raíz del arresto de uno de sus integrantes en el marco del r obo de un Toyota Yaris. El detenido, identificado como Brian Leiva, tenía en su haber un celular que, tras ser analizado, permitió establecer la existencia de la organización.

En el proceso, lograron también obtener elementos de prueba que permitió individualizar a sus integrantes y conectarlos con su líder, quien dirigía a la banda desde la cárcel.

Con el correr de la investigación, la Policía identificó el domicilio donde se encentrarían dos de los miembros . Tras recibir el visto bueno judicial, este martes se llevó a cabo el operativo en una casa quinta ubicada en las calles Restelli y Huergo, en la localidad 9 de Abril , donde se estaba realizando una pool party.

Al entrar a la casa quinta, los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fueron recibidos a los tiros por un hombre que se asomó desde la planta alta. Los agentes respondieron a la agresión y lo balearon en la cabeza.

Luego de inspeccionar el lugar, lograron identificar a dos de los presuntos integrantes de la banda: Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Rodríguez.

Asimismo, en el primer piso, encontraron herido al hombre que disparó contra la policía, quien fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente se confirmó su muerte.

Según la investigación, la organización criminal estaba dedicada al robo agravado de autos, que luego adulteraban y vendían, o utilizaban para cometer entraderas.

El grupo tenía una estructura con roles específicos: desde los encargados de los robos violentos, proveedores de armas y documentación, hasta quienes se ocupaban de la adulteración de los autos y la administración del dinero robado.

Según el juzgado, la causa acumula al menos 15 hechos comprobados, y se realizaron 33 órdenes de allanamiento con 15 detenciones. El líder de la banda ya se encontraba detenido en un penal bonaerense.