El último baile: Lionel Messi presentó la nueva camiseta de la Selección argentina que usará en su despedida

El astro argentino ya está mirando la cuenta atrás de sus últimas horas como jugador Albiceleste y subió en sus redes sociales un adelanto de los detalles que tendrá el uniforme para su último partido.

Lionel Messi presentó este lunes por la tarde la nueva camiseta de la Selección argentina para el partido contra Benín del 6 de octubre, justamente el día de la despedida . Con una publicación en su cuenta de Instagram mostró la nueva indumentaria colgándola de un perchero , haciendo alusión al último baile .

En el posteo, escribió: “ Último partido… Una camiseta para toda la vida ”, sentenció Messi. En ella se ven muchos detalles dorados y el Sol de Mayo brillando por detrás del número 10, aunque se terminará de revelar por completo en las próximas horas.

Rápidamente los fanáticos de la Selección argentina comenzaron a interactuar con la publicación y a pedirle en reiteradas oportunidades que se quede para siempre con la celeste y blanca .

Uno de ellos fue el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, quien le escribió: “Que ganas de que no te vayas nunca. Lo que te vamos a extrañar ”. Otro de los que le comentó fue Neymar, su antiguo compañero en el Barcelona, que tan solo puso unos aplausos.

Si bien el rosarino está convocado para la próxima fecha FIFA, la realidad es que solo estará presente el 6 de octubre contra Benín y arribará al país un día antes del cotejo mencionado, por lo que se perderá los duelos contra Bolivia y Burkina Faso.

Messi en el Mundial de Qatar 2022. @Argentina

Según lo confirmó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le organizarán una gran despedida a Messi para que quede en el recuerdo. El Estadio Monumental albergará la ceremonia del retiro y participarán los últimos convocados para los amistosos y los campeones del mundo en Qatar 2022, para que se viva una verdadera fiesta.

“A su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitamos a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección”, aseguró Tapia en el comunicado oficial.

Las entradas para la despedida de Messi

Otro de los temas importantes a abordar es cuánto hay que gastar para poder ver la despedida de unos de los mejores jugadores de la historia. Según se confirmó este lunes, las entradas solo se podrán comprar por Deportick y tendrán el mismo precio del partido contra Burkina Faso.

Confirmado: Lionel Messi se despedriá de la Selección argentina en el estadio Monumental, el próximo 6 de octubre.

Para los encuentros que se desarrollarán en la cancha de River, las entradas tendrán valores de entre $29.000 y $480.000, de acuerdo con la ubicación. La venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18.

La Selección recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6, en ambos casos en el estadio Monumental.

Los precios para los dos partidos serán los siguientes: