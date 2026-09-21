Donald Trump contra CNN: otras cadenas frenan su cobertura en respaldo al canal

CBS, ABC, NBC y Fox suspendieron su participación en el sistema conjunto de imágenes presidenciales en respaldo al canal excluido de la Casa Blanca.

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes su participación en la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump , luego de que la Casa Blanca prohibiera el acceso a CNN . La decisión fue adoptada por CBS, ABC, NBC y Fox, que expresaron así su respaldo al canal excluido.

La medida afecta al denominado "pool" televisivo , un sistema mediante el cual las principales cadenas se turnan para registrar las actividades presidenciales y luego comparten las imágenes con el resto de los medios. CNN formaba parte de ese esquema junto con las otras cuatro emisoras.

El conflicto comenzó el viernes, cuando Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico no podrían ingresar a la Casa Blanca . El mandatario justificó la decisión al acusar a las tres organizaciones de difundir "fake news".

Frente al veto, CBS, ABC, NBC y Fox resolvieron dejar de asumir los turnos correspondientes al pool presidencial. La decisión implica que las cadenas no producirán de manera rotativa las imágenes oficiales de determinadas actividades de Trump mientras continúe el conflicto por el acceso de CNN.

CNN, MS NOW y Politico recurrieron este lunes a la Justicia para cuestionar la prohibición y reclamar la restitución de sus credenciales. El caso abre una nueva disputa entre la administración Trump y medios críticos de su gestión.

La decisión también generó cuestionamientos de asociaciones periodísticas dentro y fuera de Estados Unidos, que advirtieron sobre el impacto que puede tener la exclusión de medios por razones vinculadas con su cobertura.

La disputa vuelve a colocar en el centro del debate la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa.

Los antecedentes de Donald Trump con la prensa

El más notorio antecedente del conflicto de Donald Trump con la prensa es la demanda judicial que mantiene abierta con la agencia Associated Press (AP). El año pasado, la gestión de la Casa Blanca definió excluir a AP de los actos presidenciales por haberse referido al "Golfo de México" (y no al "Golfo de América", como desea Trump), lo que llevó al medio de comunicación iniciar un litigio que tuvo un fallo favorable en primera instancia, que consideró que una compañía de noticias no puede ser sancionada por los contenidos que publica. Un tribunal superior suspendió esa medida cautelar y el caso llegó a una nueva instancia de apelación.

Previamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impidió que periodistas de medios como Bloomberg, The New York Times y The Wall Street Journal tuvieran acceso a la cumbre de ministros de Finanzas del G20. Una medida similar tomó el Departamento de Defensa en el 2025, cuando estableció restricciones -primero- y prohibiciones -después- para que los periodistas puedan cubrir la actividad del Pentágono.

Ante este último anuncio de Trump, CNN se manifestó considerando que sus coberturas son "justas y precisas", calificando a la medida como "un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente". Previamente, se le había retirado el acceso a la Casa Blanca al periodista Jim Acosta, que formaba parte de la cadena televisiva cuando fue apuntado como un infiltrado ruso.