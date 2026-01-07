El dólar blue bajó por segunda rueda en tres días y cerró en niveles mínimos de 15 días

El dólar blue cedió $5 y cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.460.
Valor del CCL hoy, miércoles 7 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.534,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 7 de enero
El dólar MEP opera a $1.495,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.529,10, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90,845, según Binance.
