Los bonos en dólares suben Wall Street ante el pago de deuda por u$s4.300 millones

El pasado jueves, los títulos soberanos habían caído hasta 2% debido a un factor técnico asociado con el corte de cupón.

Los bonos en dólares rebotan este viernes en Wall Street, en medio del pago de deuda por parte del Gobierno y tras las caídas extraordinarias superiores al 2% registradas el pasado jueves a raíz de un factor técnico relacionado al corte de cupón de los mismos.

En estos casos, la plataforma de Bloomberg no ajusta de manera inmediata el precio de los bonos tras el cobro de intereses, un factor que genera una caída que no refleja la variación real de los títulos soberanos. Por este motivo, los operadores prefieren esperar a que el pago se efectivice para recalcular correctamente el desempeño de los bonos y evaluar la evolución real de las cotizaciones.

En ese contexto, los Bonares operan mixtos, mientras que los títulos Globales avanzan en su totalidad y trepan hasta 0,4% de la mano del Global 2035. En tanto, el riesgo país retrocede y se ubica en torno a los 569 puntos básicos.

ADRs y S&P Merval En la plaza local, el S&P Merval sube 1,1% a 3.108.692,59 puntos, mientras que la medición en dólares lo hace 1,1% hasta los 2.031,56 puntos. Los papeles operan con mayoría de alzas, destacando: Transener (+3,1%); Ternium (+2,6%) y Transportadora de Gas del Norte (+2,4%).

