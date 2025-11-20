Un trader perdió todos sus ahorros en criptomonedas por un pequeño error que le podría pasar a cualquiera + Seguir en









Este usuario perdió todo después de cometer una equivocación que ya ha afectado a millones.

Se quedó con un billetera vacia por un error que es bastante común. Freepik

Los usuarios de criptomonedas suelen tener asegurados millones de dólares, debido a la gran inversión de tiempo y recursos que realizan. Si bien es un mundo volátil, quienes aprovechan la oportunidad en el momento justo suelen generar una enorme fortuna.

Aunque, al ser una moneda digital que no está tan respaldada a nivel de seguridad, también son propensos a sufrir estafas que les hacen perder una parte o incluso todos sus ahorros. Esto le sucedió a un hombre en Chile, quien cometió un error que le podría haber pasado a cualquiera.

stablecoins criptomonedas bitcoin ethereum El mundo de las criptomonedas ha encontrado a millones de usuarios con problemas de seguridad. Freepik Aprobaciones maliciosas: qué le pasó a este trader de criptomonedas El nombre de la víctima es Matías, quien advirtió que, de pronto, su monedero virtual tuvo un depósito a su favor. No eran millones, solo unas cuantas partes de una criptomoneda, pero no prestó atención. Horas más tarde, su cuenta fue vaciada por completo.

Se quejó rápidamente con Trust Wallet, que investigó el caso. Allí se topó con una gran sorpresa: los datos internos arrojaron que la mayoría de los retiros se debían a problemas por parte del usuario. Esto ocurrió porque hizo un click donde no debía y la poca seguridad en su billetera electrónica culminó en la pérdida de todos sus ahorros.

Las recomendaciones de los expertos para evitar estas estafas Distintos expertos consideran que el método más efectivo para millones de usuarios que realicen transacciones con criptomonedas es educarse a nivel seguridad. Entender cuáles son los riesgos de hacer clicks indebidos en sitios poco confiables, además de no ingresar a cualquier link que se envíe sin chequear si es fiable o no.

En caso de caer en alguno de estos tipos de estafas o robos, también consideran que es importante iniciar los reclamos de inmediato. El hecho de esperar hace que los casos pierdan relevancia para las empresas encargadas de tener el dinero, por lo que el tiempo es un factor clave para recuperarlo en caso de que sea posible.

