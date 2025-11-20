Condenan a Meta a pagar u$s550 millones a medios por competencia desleal + Seguir en









Según la justicia, Meta obtuvo una "ventaja competitiva significativa" en el mercado español de la publicidad en línea mediante el tratamiento ilegal de los datos de los usuarios.

Investigan también si Meta, con Facebook e Instagram, violó la privacidad de los usuarios. Depositphotos

Un tribunal español ha condenado a la multinacional tecnológica Meta a pagar 479 millones de euros (u$s552 millones) a medios de comunicación digitales españoles por prácticas de competencia desleal e infracción de la normativa de protección de datos de la UE.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Juzgado de lo Mercantil de Madrid informó el jueves de que la indemnización, que deberá pagarse a 87 editores de prensa digital y agencias de noticias, está relacionada con el uso por parte de Meta de datos personales para publicidad comportamental en Facebook e Instagram.

Meta obtuvo una "ventaja competitiva significativa" en el mercado español de la publicidad en línea mediante el tratamiento ilegal de los datos de los usuarios.

Meta no respondió de inmediato a la petición de Reuters de hacer comentarios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que una comisión del Congreso de los Diputados investigaría a Meta por posibles violaciones de la privacidad de sus usuarios de Facebook e Instagram.

Temas Meta