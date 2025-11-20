Robo en la casa de Valeria Mazza: cinco delincuentes ingresaron a su vivienda + Seguir en









El hecho se produjo cerca del mediodía, cuando un grupo de jóvenes entró a la propiedad tras saltar el portón de entrada. Los hombres huyeron luego de que la hija de la modelo alertara sobre su presencia.

La hija de la modelo alertó sobre la presencia de los delincuentes y estos huyeron. El Intransigente

La empresaria y modelo Valeria Mazza sufrió un robo en su casa de San Isidro, después de que cinco ladrones ingresaran este miércoles cerca del mediodía. Luego de que su hija menor comenzara a gritar, los hombres se dieron a la fuga. La Policía intervino tras un llamado al 911.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fuentes policiales informaron que los individuos saltaron el portón de entrada y, en ese momento, en la vivienda se encontraba la hija de la modelo, Taína, una amiga y dos empleadas.

Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires actuó a partir de un llamado recibido al 911 por tentativa de robo. Los hombres llegaron a tomar una mochila que luego abandonaron tras huir.

valeria mazza armani Valeria ya había sufrido un robo en 2023 durante un fin de año. Eco Medios Robo en la casa de Valeria Mazza: cinco delincuentes ingresaron a su vivienda Fuentes del caso indicaron que los delincuentes ingresaron por el fondo de la vivienda y cuando la hija de la modelo observó la situación, empezó a gritar y los asaltantes se dieron a la fuga sustrayendo solo una mochila. Sin embargo, al huir dejaron el objeto en la puerta de la vivienda.

El fiscal Patricio Ferrari se acercó e inició las investigaciones correspondientes. Según los agentes, en las próximas horas se podría solicitar la colaboración de los vecinos para aportar imágenes de cámaras de seguridad.

Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, rompió el silencio sobre el robo sufrido “Estamos bien, fue intento. Gracias a Dios no pasó nada. Transmito tranquilidad. Fue intento de robo”, expresó Alejandro Gravier en diálogo con TN. Gravier indicó que ambos están en Madrid, en el marco de la presentación de un documental que narra la vida de Valeria Mazza. Sobre el hecho en la casa familiar que comparten en San Isidro, completó: “Es raro todo lo que pasó. Ojalá sirva para que se pueda mejorar el tema de seguridad”. El antecedente en la casa de Valeria Mazza La propiedad de Mazza había sufrido otro robo el 31 de diciembre de 2023, cuando la familia estaba celebrando la llegada del nuevo año en Punta del Este. En esa ocasión, los ladrones se llevaron joyas y violentaron la caja fuerte, de donde obtuvieron otras alhajas y objetos de valor. El hecho fue descubierto por el casero del inmueble, que radicó la denuncia también en la Comisaría Cuarta de San Isidro.