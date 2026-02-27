Pablo Alborán presentó "Algo de mí", un nuevo single de su álbum "KM0" + Seguir en









En la previa a sus recitales en Buenos Aires y Córdoba, el artista español sigue lanzando nuevas canciones de su más reciente disco.

Aborán llega a la Argentina en marzo a presentar su nuevo disco.

Pablo Alborán estrena “Algo de mí”, una canción Pop que llega tras la reciente publicación de su último álbum, KM0, certificado Disco de Oro en España.

Con este lanzamiento, el malagueño abre una nueva etapa sonora marcada por la energía y la celebración. “Algo de mí” es una de las composiciones más vitalistas y pegadizas de su repertorio reciente: un tema Pop, impulsado por una producción vibrante y un estribillo demoledor que promete convertirse en uno de los momentos más coreados de su directo.

Embed - @pabloalboran on Instagram: "#ALGODEMI YA DISPONIBLEEEEE!!!!! Aaaahhhh espero que os guste !! Qué ganas de cantarla en los shows junto a todas las canciones de estos 15 años!!!! Os quiero muchoooo Gracias @d3llano por ayudarme a darle ese toquetazo rico que le dimos!!!! Abrazaco" View this post on Instagram Producida por el propio artista junto a D3llano, la canción refleja la madurez creativa de Alborán, combinando su sensibilidad melódica con una apuesta rítmica más expansiva. El resultado es un tema que equilibra emoción y fuerza, manteniendo intacta la identidad del artista mientras explora nuevos matices en su sonido.

El lanzamiento de “Algo de mí” consolida el excelente momento que vive el artista tras el éxito de KM0, un álbum que ha sido recibido con entusiasmo por público y crítica, y que incluye canciones como “Clickbait”, carta de presentación del proyecto, la emotiva balada que da título al disco y otros temas que han ampliado su universo creativo.

Global Tour KM0: una gira internacional ya en marcha El esperado Global Tour KM0 ya es una realidad. Tras anunciar su regreso a los escenarios el pasado mes de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de “Clickbait”, Pablo Alborán confirmó una ambiciosa gira que recorrerá numerosos países de América y Europa, además de las principales ciudades de España.

Con “Algo de mí”, Pablo Alborán no solo amplía el universo de KM0, sino que ofrece un adelanto del espíritu que marcará esta nueva gira: intensidad, luz y una conexión directa con el público que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera. “Algo de mí” ya disponible en todas las plataformas digitales. Próximas presentaciones en Argentina: 5/3 - Movistar Arena - Buenos Aires -Agotado-

7/3 - Quality Arena - Córdoba - Entradas a la venta a través de Ticketek

