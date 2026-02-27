"Hola! Chau", una comedia israelí sobre los avatares de una familia en problemas Por Paraná Sendrós + Seguir en









Dirigida por el argentino Jorge Weller, quien emigró en 1978 a Israel. Desde entonces también lideró "All My Loving", "Salsa Tel Aviv" y "Love in Suspenders".

“Hola! Chau” (Hola, Ciao, Israel, 2024); Dir: Johanan Weller; Int.: Pablo Rozenberg, Danna Semo, Coral Maltz, Noah Omansky, Sandra Schonwald.

Kvar Saba, Israel. Un inmigrante argentino, afincado allí desde hace tiempo, se gana la vida armando talleres express de cine para deleite de los niños en diversas escuelas. Apenas gana para sostener una casa con mujer, hijo, hija, yerno, nieto y mascota. Encima se instala la suegra con andador y una chica que la cuida, inmigrante de quién sabe dónde. ¿Hace falta más? Pierde el trabajo, pierde la inspiración, y su hermana, sin ninguna consulta previa, le encaja desde Buenos Aires al padre ciego y la hermanita treintañera medio deficiente (pero super afectuosa y buena onda). Ni el padre ni la hermanita hablan hebreo, y estarán de visita durante tres semanas. ¿Algo más, todavía? La chica se manda a mudar, quién sabe adónde, en plena noche, y hay que buscarla con la policía. Justo ahí aparece la bolilla que faltaba.

A no afligirse, esto es una comedia y todo termina bien, no diremos que como los Campanelli pero por ahí anda. Y andan también unos temas de Palito Ortega y de Donald, la visita al Muro de los Lamentos y, con amable ironía, la cuestión palestina: el hombre va a dar su taller en una escuelita de Dolev, se pierde, teme estar en los territorios, y una docente le responde “No hay territorios. Hay una Israel entera. Dolev es un asentamiento judío con mucho orgullo”. “¿Y dónde está ese asentamiento sionista orgulloso?”, pregunta entonces el perdido.

Autor, Jorge Weller, porteño que se graduó en la Enerc (la escuela del Incaa), emigró a Israel en 1978, pasó a llamarse Johanan y desde entonces desarrolla por esos lados una atendible carrera en cine y televisión. Acá viene lo serio: cuando volvió de visita en 1988 su madre había muerto, el padre ya estaba ciego y la hermanita seguía con problemas. Weller hizo años después un documental autobiográfico, señalando los dolores de todo inmigrante que deja a su familia, y más en esas circunstancias. Pero ahora, de nuevo inspirado en su propia familia, hizo esta comedia que le pone una sonrisa a lo que antes solo veía con pena y angustia. Gran médico, el tiempo.

A señalar, tres intérpretes que también son tres inmigrantes en la vida real: Pablo Rosenberg, cantante y actor rosarino que vive allá desde muy niño y habla un castellano con acento, Coral Maltz, cantante y actriz nacida en estos lares, y don Noe (o Noah) Omansky, natural de Añatuya, Santiago del Estero, que aprovecha a canturrear un valsesito criollo.

Y una curiosidad: en Kvar Saba pasó sus últimos años Jaimito Cohen, actor de reparto de tantos programas cómicos desde “El capitán Piluso” y “Viendo a Biondi” hasta “Calabromas”. “Mirá donde lo vinimos a encontrar”, diría Calabró.

