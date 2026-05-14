El gobierno de Israel cargó contra Lamine Yamal por agitar una bandera palestina en los festejos del Barcelona + Agregar ámbito en









El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó al futbolista español de “incitar al odio” luego de que exhibiera una bandera palestina durante la celebración del título de LaLiga. El episodio generó repercusiones políticas y deportivas.

La joven superestrella del Barça compartió además imágenes del momento en sus redes sociales y el gesto tuvo impacto internacional.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, cargó este jueves contra Lamine Yamal luego de que el futbolista del FC Barcelona hondeara una bandera palestina durante los festejos por el título de La Liga en España. “Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio”, escribió el funcionario israelí en redes sociales, en medio de una polémica que rápidamente trascendió al fútbol.

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Todo ocurrió durante la tradicional caravana del campeón por las calles de Barcelona. En medio de la multitud, un hincha le entregó una bandera de Palestina al delantero español, que la tomó y comenzó a ondearla desde el micro del plantel ante miles de fanáticos.

Posteriormente, el propio Yamal publicó fotografías del momento en sus redes sociales, algo que amplificó todavía más la repercusión internacional del episodio.

Israel le pidió explicaciones al Barcelona tras el gesto de Yamal Además de cuestionar al futbolista, Katz también apuntó directamente contra el club catalán y reclamó una postura institucional. “Un club grande y respetado como el Barça debe desmarcarse de estas declaraciones y dejar claro que no hay lugar para la incitación ni el apoyo al terrorismo”, sostuvo el ministro israelí.

Mientras tanto, desde sectores palestinos agradecieron públicamente el gesto del jugador a través de canales oficiales y redes sociales. Según medios españoles, las imágenes también tuvieron una fuerte circulación en territorios palestinos y entre usuarios que apoyan la causa.

Hasta ahora, el FC Barcelona no publicó ningún comunicado sobre la situación. Sin embargo, el entrenador alemán Hansi Flick fue consultado por periodistas españoles y evitó profundizar la polémica. “No me gustan los temas políticos en el fútbol”, señaló, aunque aclaró que se trató de una decisión personal del futbolista. El episodio volvió a abrir el debate sobre la presencia de mensajes políticos dentro del deporte de alto nivel y el impacto internacional que tienen figuras como Yamal, una de las principales apariciones del fútbol europeo.

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