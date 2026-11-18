El Senado confirmó la sesión para este jueves para aprobar más fondos para la discapacidad Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









También incluirá la ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", un tratado de patentes, la apertura del cabotaje marítimo y la ley Joaquín. Buscarán designar autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Habrá una nueva sesión en el Senado, tras la última del 29 de octubre.

A pesar de que el centro de las discusiones continúan tensionando por una definición con la reforma electoral, el Senado convocó a una sesión para este jueves a las 11 con la intención de avanzar con una agenda paralela que permita cerrar proyectos que ya tienen media sanción en Diputados, en donde destacan la ley de fortalecimiento de discapacidad y la de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada".

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Se trata de la primera de tres sesiones que tiene prevista la estrategia libertaria en el Senado para las últimas dos semanas de período ordinario. Las próximas serán el 25 de noviembre, cuando el jefe de Gabinete Diego Santilli brinde su informe de gestión, y el 26 de noviembre, cuando el Gobierno espera darle media sanción a la reforma electoral. En Diputados, fracasó su primer intento este mismo miércoles dado que la convocatoria se cayó por falta de quorum, mientras que buscarán avanzar con el Presupuesto 2027 el 25 de noviembre.

Sesión en el Senado: qué proyectos se votarán La iniciativa más esperada es la ley de fortalecimiento presupuestario para la discapacidad, impulsada por la oposición y tomada por el oficialismo, que confirmó que fueron eliminados los artículos del Presupuesto 2027 que afectaban al sector. La iniciativa establece nuevos requisistos para acceder a las pensiones, garantiza la compatibilidad de percibirlas con tener un empleo formal, determina la cobertura de salud y detalla un esquema de rehabilitación de pensiones suspendidas. Se aguarda una aprobación holgada, al igual que ocurrió en Diputados. Habrá una movilización de personas con discapacidad, con la expectativa de la sanción.

Otro de los temas latentes es el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que en agosto tuvo su punto de mayor tensión dado el debate en torno a la ley de Tierras y de Manejo del Fuego, que finalmente fueron excluidos de la redacción. Incluso el régimen de Tierras sería refrendado en el proyecto, luego de la aprobación en Diputados, dada a estar sujeta a una situación de judicialización. Las modificaciones serán las metodologías de expropiaciones, estableciendo que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva" y que se fije como límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días; y el de desalojos, que garantiza 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

El oficialismo en el Senado necesita tener apoyo de sus aliados para reencausar su estrategia parlamentaria. Senado Además, se tratará una iniciativa dictaminada la semana pasada por el Senado y busca la apertura del cabotaje marítimo y fluvial, ampliando la participación de buques extranjeros. Hubo manifestaciones en contra de los sindicatos del sector y de operadores navales, que apuntan a la necesidad de mayores incentivos fiscales para sostener la competitividad.

A su vez, se votará la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que en Diputados contó con 147 votos a favor y 93 en contra. Busca simplificar y unificar la etapa inicial de los trámites para proteger invenciones en otros países, como parte del tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmada en 1970. Desde ese año, nuestro país evitó plegarse, principalmente por los reclamos de los laboratorios nacionales, que cuestionan las consecuencias que podría tener la utilización de informes técnicos elaborados por oficinas extranjeras para el análisis de nuevas invenciones. Otra de las iniciativas que llega desde Diputados con amplios apoyos es la denominada "Ley Joaquín", que busca garantizar medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos públicos y privados para prevenir accidentes. Asimismo se tratará una iniciativa para establecer "protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes" en establecimientos educativos, deportivos, religiosos y culturales. Finalmente, se votarán una serie de tratados internacionales, transferencias de patrimonios del Estado nacional a diferentes provincias y el ascenso al General de Brigada Sebastián Ignacio Ibañez. Comité Nacional para la Prevención de la Tortura Además, la sesión representa el primer paso para la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dedicada a controlar la situación de centros de detención y la labor de las fuerzas de seguridad. Los seleccionados como miembros por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. En tanto que el representante de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia será Leonardo Szuchet. Existe una objeción particularmente contra Fernando Zarabozo, que fue detallada por el CELS en un comunicado, en donde apuntaron contra su "falta de antecedentes, idoneidad e independencia del candidato". La acusación más grave es que "pondría en riesgo la independencia del organismo": "Su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar". Tras detallar su labor desde el 2024 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sintetizaron que "su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones judiciales que se les dirigen, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es la inversa".

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