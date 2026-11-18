"Vos sos el sucesor de mi hijo": revelan una charla secreta entre la mamá de Lionel Messi y Nico Paz + Agregar ámbito en









Luego del retiro del astro argentino de la Albiceleste, las cámaras están en busca de un nuevo referente en la cancha y el jugador del Como es el que se está llevando todos los tickets. Luego de la victoria contra Costa Rica, un familiar de él divulgó una curiosa charla con Celia Cuccitini, la mamá de Leo.

Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, le dijo una impactante frase a Nico Paz para que tome las riendas de la Selección argentina.

Nico Paz brilló este martes en la goleada por 7 a 0 de la Selección argentina contra Costa Rica, donde tuvo la oportunidad de comenzar como titular y aportar dos goles en el marcador. Además de consolidarse como uno de los jugadores que más se está ganando el corazón del hincha, de a poco también comenzaron las comparaciones con Lionel Messi. En este contexto, Fabián Paz, su tío, reveló una inédita charla que tuvo el mediocampista con Celia Cuccittini, la madre del excapitán albiceleste.

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En el comienzo del relato, el diseñador de moda contextualizó: “En la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Él la va a saludar, porque la conocía, y la madre le agarra la mano y le dice: 'Vos sos el sucesor de mi hijo'”, confesó.

Celia Cuccittini, la Mamá de Lionel Messi. Y agregó: “Cuando sale, estaba shockeado. Dijo: 'No me la puedo creer lo que me acaba de pasar', y contó eso como algo increíble. Es como un niño en el fondo”, aseguró Fabián Paz en diálogo con Radio La Red.

El volante del Como de Italia está siendo una de las grandes figuras de la temporada europea y ya suena para reforzar a equipos pesados del continente. Sin ir más lejos, el Real Madrid, club que tenía la propiedad de su ficha, decidió repescarlo para utilizarlo en el nuevo proceso de José Mourinho, pero el argentino optó por quedarse bajo las órdenes de Cesc Fàbregas para seguir potenciándose y jugar la Champions League.

Nico Paz, de brillan en Como a hacerlo en la Selección argentina. En cuanto a la Selección argentina, Paz fue convocado por primera vez en 2023, en medio de la búsqueda de Lionel Scaloni por sumar a los famosos “Europibes”. Nacido en Tenerife e hijo de Pablo Paz –exjugador de la Albiceleste–, Nico tomó mayor protagonismo tras el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo artillero luego del subcampeonato, con cinco goles en los últimos cinco partidos.

Respecto al peso de ser señalado como el nuevo Messi, su tío comentó: “Él no tiene en la cabeza ser su sucesor. Para Nico, lo máximo fue conocerlo y jugar con él. Como que no se la cree. Además, al no vivir acá, no tiene tanta presión como otros jugadores. Acá el fútbol se vive de otra manera, con otra pasión y otra locura, entonces él se sorprende mucho todavía”, sentenció Fabián. Qué dijo Nico Paz sobre la posibilidad de agarrar la 10 que dejó Lionel Messi Luego del partido en Córdoba, Nico le agradeció a la gente por el recibimiento en el hotel y por la ovación que recibió al ser sustituido en el entretiempo. Además, bajaron los coros con su nombre desde las tribunas del Estadio Mario Alberto Kempes tras anotar su segundo tanto. Nico Paz, la nueva estrella de la Selección argentina. Consultado sobre si le seduce la idea de utilizar la histórica camiseta 10, aseguró: “No pienso en eso. Yo pienso en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo de juego. Es lo que más amo, jugar al fútbol. Quiero seguir representando a la Selección”, finalizó Paz.