Los conductores porteños deberán prestar atención al calendario de noviembre para evitar multas por tener la revisión vencida.

La VTV tiene nuevos vencimientos durante noviembre y los conductores de la Ciudad deberán revisar si les corresponde hacer el trámite.

Con noviembre ya en marcha, muchos conductores de CABA tienen una fecha importante para tener en cuenta antes de sacar el auto o la moto a la calle: el vencimiento de la VTV . El trámite es obligatorio para los vehículos alcanzados por la normativa y circular sin tenerlo al día puede salir bastante caro.

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La Ciudad mantiene un calendario que organiza las verificaciones según el último número de la patente . Por eso, quienes tengan que renovar la oblea deberán prestar atención a los plazos y preparar la documentación necesaria para evitar inconvenientes.

Durante noviembre de 2026, los autos y las motos con patentes terminadas en 1 deben realizar la Verificación Técnica Vehicular . La fecha límite es el 30 de noviembre y alcanza a los vehículos radicados en la Ciudad cuya revisión esté próxima a vencer.

Los vehículos alcanzados por el vencimiento de noviembre deberán completar la revisión antes de que termine el mes.

La normativa también contempla la antigüedad de cada vehículo . Con los cambios aprobados en julio de 2026, los particulares cero kilómetro cuentan con un plazo de cinco años desde su patentamiento para realizar la primera inspección. Después, la verificación tiene una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumple diez años de antigüedad, momento en el que pasa a renovarse anualmente.

En cuanto a las sanciones, circular con la VTV vencida o sin haberla realizado puede costar $469.232 , una multa equivalente a 400 unidades fijas. En cambio, quienes tengan la revisión aprobada pero no lleven el certificado correspondiente se exponen a una infracción de $117.308.

El calendario oficial de vencimientos: mes a mes

El Gobierno porteño organiza las verificaciones durante diez meses del año. Cada terminación de patente tiene asignado un período específico, lo que permite distribuir los turnos entre las distintas plantas habilitadas.

El calendario completo de la Ciudad es el siguiente:

patentes terminadas en 2: febrero

patentes terminadas en 3: marzo

patentes terminadas en 4: abril

patentes terminadas en 5: mayo

patentes terminadas en 6: junio

patentes terminadas en 7: julio

patentes terminadas en 8: agosto

patentes terminadas en 9: septiembre

patentes terminadas en 0: octubre

patentes terminadas en 1: noviembre

Diciembre y enero quedan libres de terminaciones específicas, por lo que pueden aprovecharse para realizar verificaciones pendientes. Sin embargo, tener un turno reservado no habilita a circular con la inspección vencida. Además, realizar el trámite fuera del mes correspondiente no modifica el vencimiento establecido por el calendario oficial.





Cada terminación de patente tiene asignado un mes para realizar la verificación en la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo Rodriguez Adami

Cuáles son los requisitos y la documentación obligatoria para aprobar la revisión

Antes de presentarse en una planta verificadora, los conductores deben contar con DNI y licencia de conducir vigentes, seguro al día, cédula verde y título de propiedad del vehículo. También se solicita la constancia de pago del turno y un correo electrónico válido para recibir la documentación correspondiente.

En caso de que se presente una persona distinta del titular, se contempla la cédula azul cuando corresponda. Para los motovehículos también se solicita la cédula correspondiente.

Por otra parte, el vehículo debe contar con matafuegos, balizas, botiquín de emergencias y cinturones de seguridad en condiciones. Durante la inspección se revisan los frenos, neumáticos, luces, suspensión, dirección y emisiones contaminantes, además del estado general de la carrocería.

Para solicitar un turno, los interesados deben ingresar al sistema oficial de la Ciudad, completar los datos del vehículo y seleccionar una planta verificadora junto con el día y horario disponibles. Finalmente, deberán abonar la Boleta Única Inteligente para confirmar la reserva.