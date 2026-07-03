El dólar blue bajó por primera vez en cuatro ruedas y la brecha con el oficial cayó a mínimos de dos semanas + Agregar ámbito en









El paralelo retrocedió a $1.515 para la venta y quedó $10 por debajo de las ruedas previas. El diferencial con el mayorista se comprimió también por el avance del tipo de cambio oficial.

El billete informal aflojó en la última rueda, aunque la presión cambiaria siguió presente en la city. Depositphotos

El dólar blue retrocedió este viernes, por primera vez en cuatro ruedas, en medio de una plaza cambiaria que siguió bajo presión por la menor oferta estacional de divisas y una demanda más sostenida de cobertura. En la jornada, el informal bajó 0,7% (-$10) y terminó a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city, con lo que se ubicó en el mismo valor que al cierre de la semana pasada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En paralelo, la suba del dólar oficial mayorista contribuyó a achicar la brecha cambiaria, que se ubicó así en mínimos de dos semanas. De esta manera, el billete paralelo aflojó desde la zona de máximos recientes, aunque se mantuvo por encima del umbral de los $1.500, mientras el mercado siguió atento al menor ritmo de compras del Banco Central y a una oferta de divisas que tendería a moderarse a medida que avance el segundo semestre y quede atrás el grueso de la liquidación del agro.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 3 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.488,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 3 de julio El dólar CCL cerró a $1.592,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 3 de julio El dólar MEP cerró a $1.522,84 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.554,83, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.212, según Binance.