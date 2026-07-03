Warren Buffett reveló "el secreto" para volverse millonario desde cero

Para Warren Buffett, el objetivo de cualquier inversor debería ser encontrar "la colina más larga posible", es decir, disponer de la mayor cantidad de tiempo.

Para Warren Buffett, el objetivo de cualquier inversor debería ser encontrar "la colina más larga posible", es decir, disponer de la mayor cantidad de tiempo para que el capital crezca.

¿Cómo construir una fortuna desde cero? Esa fue la pregunta que un inversor le hizo a Warren Buffett durante la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en 1999. La respuesta resumió su receta para generar riqueza en unas pocas ideas: empezar lo antes posible, invertir con paciencia y aprovechar el poder del interés compuesto .

"Mi pregunta es: si estuviera comenzando de nuevo hoy, a principios de sus treinta, ¿qué haría diferente o igual en el entorno actual para replicar su éxito? En resumen, Sr. Buffett, ¿cómo puedo ganar u$s30.000 millones?", le consultó uno de los asistentes.

La primera respuesta de Buffett provocó risas entre el público. "Empieza joven" , dijo. Sin embargo, rápidamente dejó en claro que no se trataba de una broma.

Según explicó, la mayor ventaja que tanto él como su histórico socio Charlie Munger tuvieron a lo largo de sus carreras no fue descubrir una fórmula secreta para invertir, sino haber comenzado temprano.

"Charlie siempre ha dicho que lo importante es que empezamos a construir esta pequeña bola de nieve en la cima de una colina muy larga. La naturaleza del interés compuesto es que se comporta como una bola de nieve pegajosa ", afirmó Buffett.

Para el presidente de Berkshire Hathaway, el objetivo de cualquier inversor debería ser encontrar "la colina más larga posible", es decir, disponer de la mayor cantidad de tiempo para que el capital crezca.

"El truco consiste en tener una trayectoria muy larga, lo que significa empezar muy joven o vivir hasta una edad muy avanzada", explicó.

Para Warren Buffett, el objetivo de cualquier inversor debería ser encontrar "la colina más larga posible", es decir, disponer de la mayor cantidad de tiempo para que el capital crezca. Carlo Allegri/REUTERS

Cómo invertiría Warren Buffett si comenzara desde cero

Ante la consulta sobre qué haría si se graduara en el momento que fue consultado con apenas u$s10.000 para invertir, Buffett aseguró que mantendría exactamente el mismo método que utilizó al inicio de su carrera.

"Lo haría exactamente igual si estuviera en el mundo de las inversiones. Es decir, si hoy me graduara y tuviera u$s10.000 para invertir, empezaría con las A", sostuvo. Con esa frase hacía referencia a revisar, una por una, todas las empresas disponibles para invertir.

"Empezaría revisando todas las empresas. Y probablemente me centraría en las empresas más pequeñas, porque se trabaja con cantidades menores y hay más posibilidades de que algo pase desapercibido en ese ámbito", explicó.

Buffett reconoció que el mercado es mucho más competitivo que cuando comenzó a invertir en la década de 1950 y que la enorme cantidad de información disponible representa un desafío adicional para los inversores. Sin embargo, aseguró que los principios básicos siguen siendo los mismos.

"Hay que comprar empresas, o pequeñas participaciones en empresas llamadas acciones, y hay que comprarlas a precios atractivos, y hay que invertir en buenas empresas. Y ese consejo seguirá siendo el mismo dentro de cien años", sentenció.

Otra de las enseñanzas que dejó el empresario fue la importancia de desarrollar un criterio propio. Recordó que cuando descubrió el potencial de la aseguradora Geico en 1951 buscó la opinión de expertos, pero estos desestimaron su análisis.

"Dijeron que no sabía de lo que estaba hablando", recordó Buffett. Aquella experiencia terminó reforzando una de sus principales convicciones: "Tienes que pensar por ti mismo. Y si lo haces, encontrarás cosas", aseguró.