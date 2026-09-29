La Corte Suprema de EEUU autorizó a Donald Trump a reanudar la deportación de migrantes a países terceros + Agregar ámbito en









La administración Trump le había solicitado al tribunal que autorizara estas expulsiones al argumentar que su suspensión supondría una "emergencia nacional" y afectaría su capacidad para expatriar a determinadas personas.

La Corte Suprema de EEUU autorizó a Donald Trump a reanudar la deportación de migrantes a países terceros.

La Corte Suprema de EEUU autorizó este martes al gobierno del presidente Donald Trump a reactivar temporalmente su política para reanudar la deportación rápida de migrantes a países terceros anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión del tribunal, obtuvo 6 votos a favor y 3 en contra, dejó en suspenso los fallos de juzgados inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

La administración Trump había solicitado en días previos a la Corte que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una "emergencia nacional" y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.

Trump anunció la prohibición de la red social en EEUU. La demanda contra las políticas migratorias de Trump El tribunal estadounidense accedió a una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender una sentencia del juez federal de distrito Brian Murphy que consideraba ilegal trasladar a migrantes a países terceros.

Dicha sentencia se produjo en el marco de una demanda colectiva presentada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en nombre de migrantes que pretendían impedir que el gobierno norteamericano los deportara sin previo aviso y sin la oportunidad de alegar los perjuicios a los que podrían enfrentarse.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes fueron enviados a 29 países distintos bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses. La gran mayoría fue enviada a México, pero también existieron deportaciones a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia, la República Centroafricana y otras naciones. EEUU ya tiene acuerdos con 31 países para recibir deportados La disputa se produjo en medio de informes que indican que la administración llegó a un acuerdo con 31 países para aceptar deportados, según el Washington Post. No obstante, un artículo del New York Times reveló que muchos de esos países mantienen un historial negativo en materia de derechos humanos e indicó que las personas que fueron enviadas a países terceros "sufrieron detenciones indefinidas, desapariciones, agresiones físicas y sexuales".