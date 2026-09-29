Franco Colapinto reveló sus sensaciones para el próximo Gran Premio en Malasia: "Tengo muchas ganas" + Agregar ámbito en









El piloto argentino está en busca de limpiar su imagen luego del siniestro que provocó en la última carrera en Bakú, Azerbaiyán, y aspira a llegar a los puntos en este “nuevo” circuito.

Franco Colapinto, motivado con el próximo Gran Premio en Sepang, Malasia, de la Fórmula 1.

Franco Colapinto llega al fin de semana del Gran Premio de Sepang, Malasia, luego de protagonizar un accidente que generó mucho revuelo en la Fórmula 1. En busca de limpiar rápidamente su historial, el argentino aspira a volver al top 10 en esta seguidilla de tres semanas en Asia.

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“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que he oído hablar mucho, ya que crecí viendo la Fórmula 1. Algo que se destaca son las condiciones, con tanto calor y humedad, y la alta probabilidad de lluvia”, comenzó el pilarense.

Colapinto, con la mira puesta en Sepang. @francolapinto En el comunicado que subió Alpine a su web oficial, Colapinto no hizo referencia a la situación del fin de semana en Azerbaiyán. En la vuelta 36, luego del reinicio de la carrera con auto de seguridad, el piloto de 23 años intentó ganar posiciones por el interior de la pista y terminó chocando a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris, quien apuntó contra él en zona mixta: “Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”, dijo el campeón del mundo con un enojo evidente.

Retomando con el Gran Premio de Sepang, la realidad es que en principio no se iba a correr en esta locación, pero por la guerra en medio oriente que involucró a Bahrein como posible zona de conflicto, la máxima categoría decidió aplazarlo y finalmente optaron por cerrar un acuerdo con Malasia para correr en su circuito.

El fuerte accidente de Colapinto en Bakú. Respecto a cómo fue acostumbrarse a una nueva pista en poco tiempo, Colapinto dijo: “Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue una experiencia bastante singular, ya que nos estamos adaptando al cambio horario; estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, confesó.

Lo curioso de Sepang es que la mayoría de los pilotos de la actual parrilla no dio ninguna vuelta en un auto real de Fórmula 1, sino que solo lo pudieron hacer mediante prácticas en el simulador, tal como el argentino. Los que tuvieron la posibilidad de correr por última vez en el circuito, en 2017, fueron Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lance Stroll, Pierre Gasly y Carlos Sainz. Colapinto, con la necesidad de progresar positivamente en el próximo Gran Premio. Gentileza - @francolapinto Por último, el pilarense se refirió a cómo se proyecta para el fin de semana: “Tengo muchas ganas de vivir la experiencia de Malasia y mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días”, sentenció.