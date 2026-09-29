La industria europea está mejor de lo que se podría pensar

La industria europea enfrenta altos costos energéticos y una creciente competencia de China, pero el impacto se concentra en algunos sectores. Mientras algunas ramas reducen empleo e inversiones, otras crecen impulsadas por la inteligencia artificial, la electrónica, la industria farmacéutica y la defensa.

“¿Quiere ver algo de esperanza?”. Marco Mensink pregunta. El señor Mensink, que dirige Cefic, un grupo de presión que representa a las empresas químicas de Europa, primero ofrece un diagnóstico sombrío. Los altos precios de la energía y la competencia china están obligando a cerrar plantas y provocando pérdidas de empleos. Una mayor consolidación es “inevitable”. La esperanza toma la forma de una sección transversal de un cable eléctrico que conserva sobre su escritorio, en su oficina de Bruselas. Lo fabrica Orient Cable, un gigante chino. Pero el polímero que aísla el cable es fabricado por Borouge International, de Austria. El señor Mensink dice que cuando visita China, los grandes empresarios de la industria preguntan incesantemente por la empresa europea. Es la única parte del cable que no pueden fabricar, todavía.

Las empresas químicas no son las únicas. Gran parte del complejo industrial de la Unión Europea está bajo presión . El 21 de septiembre, Volkswagen dijo que intensificaría su plan de reestructuración. Es uno de los cinco fabricantes de automóviles europeos que emitieron advertencias sobre sus ganancias este año, golpeados por sus rivales chinos. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, está alarmada. En su discurso sobre el estado de la Unión del 16 de septiembre, Ursula von der Leyen, su presidenta, advirtió que el déficit comercial con China se encontraba en “un punto de inflexión”.

Pero una mirada más detenida al panorama industrial de Europa revela más señales de esperanza además de un polímero líder a nivel mundial. A pesar de toda la preocupación por una desindustrialización generalizada, el daño está, por ahora, limitado a un puñado de industrias. Partes de la industria europea están funcionando perfectamente. Y allí donde las empresas están amenazadas, se están adaptando a su nueva y más dura realidad.

Dos factores están detrás del sufrimiento reciente de algunos productores europeos. Uno es la energía, que desde hace tiempo es más cara que en Estados Unidos o China. Antes de los subsidios, los precios industriales de la electricidad en Francia y Alemania son aproximadamente el doble de los de cualquiera de esos países. Las guerras en Ucrania e Irán han empujado los costos aún más arriba.

El otro es China. Su política industrial, innovación y avances en calidad han impulsado su producción de todo, desde rollos de acero hasta vehículos eléctricos (VE). Su abundante oferta coincide con una demanda interna debilitada, y parte de su exceso de capacidad está encontrando salidas en el exterior. Los aranceles de Donald Trump y las prohibiciones a algunas importaciones chinas han convertido a Europa en el principal objetivo de los exportadores chinos.

Mientras tanto, a las empresas europeas les resulta difícil vender en China, que alguna vez fue un mercado grande, de rápido crecimiento y con altos márgenes. A menudo utilizan fábricas y cadenas de suministro locales, lo que limita las exportaciones desde Europa. Así, el superávit de China en el comercio de bienes con la UE se ha más que duplicado desde 2019, hasta alcanzar los $420bn.

La industria automotriz se ha visto particularmente afectada. China solía ser un motor de ganancias para los fabricantes de automóviles europeos, pero ahora los productores chinos llevan al mercado automóviles nuevos (y buenos) mucho más rápido y a un costo mucho menor que ellos. La producción en la UE está un 17% por debajo de su nivel previo al covid. La capacidad no utilizada está siendo arrendada a rivales chinos. La industria automotriz proporciona el 6% de los empleos en la UE, según datos oficiales. No es de extrañar que los responsables de las políticas estén preocupados.

La presión implica, a su vez, menos dinero disponible para invertir, lo que aumenta el riesgo de que las empresas de la UE queden aún más rezagadas. Según un análisis de McKinsey, una consultora, de seis industrias manufactureras, en 2024 Europa recibió menos inversión que Estados Unidos y China en tres (farmacéutica, electrónica y química). En ninguna recibió la mayor inversión. Sin embargo, esto refleja en parte las inversiones de empresas europeas fuera de Europa, en busca de energía más barata o para evitar aranceles.

Todo muy sombrío. Pero eso no significa que toda la industria europea esté condenada. Ni mucho menos: el daño está altamente concentrado, por país y por sector. Eric Heymann, de Deutsche Bank, señala que en toda la UE la participación de la industria manufacturera en el valor agregado bruto total se ha mantenido estable, en torno al 16%, en los últimos años. En algunos países, especialmente Alemania e Italia, ha disminuido ligeramente. Los datos de empleo cuentan una historia similar. Desde el primer trimestre de 2023, el empleo manufacturero de la UE ha caído alrededor de un 2%, hasta los 28 millones. Alemania por sí sola representa cuatro quintas partes de la disminución. Y aunque el número total de empleos está cayendo, la cantidad de puestos de alta calificación, como ingenieros y técnicos, ha crecido un 7% desde comienzos de 2023.

Algunos sectores están funcionando a pleno rendimiento. El empleo en productos farmacéuticos, aeroespacial y electrónica ha aumentado desde comienzos de 2023. El auge de la inteligencia artificial está beneficiando a Schneider Electric, de Francia; Siemens, de Alemania; y Prysmian, de Italia, todas empresas que fabrican equipos que mantienen en funcionamiento los centros de datos. Fabricantes de armas como Rheinmetall, de Alemania, y Leonardo, de Italia, están aumentando la producción a medida que crecen los presupuestos de defensa.

La amenaza de China también está concentrada, como muestran los datos comerciales. Simon Evenett, de IMD, una escuela de negocios suiza, sostiene que la historia convencional de una avalancha de productos chinos baratos que arrasa con los productores europeos está exagerada. Desde 2023, observa, el volumen de las importaciones de la UE desde China ha crecido solo un poco más que las importaciones de los mismos bienes desde otros lugares. Europa está importando más de esos productos desde todas partes, no solo desde China.

Por supuesto, las importaciones de algunas cosas desde China se han disparado. En otro análisis, el señor Evenett examinó las aproximadamente 100 principales importaciones de Alemania desde China. Identificó aquellas cuyo volumen había crecido más del 25% y cuyos precios habían caído un 10% desde 2023. Once de las aproximadamente 100 cumplieron estos umbrales. En la mayoría de esas 11, incluidos los vehículos eléctricos, los muebles y algunos productos químicos, los productos chinos compiten directamente con los europeos. Pero la idea de que los productos chinos baratos están desplazando a una gran parte de la industria europea parece exagerada.

Además, algunas importaciones chinas pueden ayudar a las empresas europeas. Entre los 100 productos que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones globales de China desde 2023, tres cuartas partes del crecimiento provinieron de componentes y bienes intermedios, como baterías para vehículos eléctricos y brazos robóticos. Estos productos son una amenaza para los fabricantes de equipos similares. Pero para sus compradores europeos, reducen los costos de producción. Un estudio del Banco Central Europeo descubrió que entre 2000 y 2022, en los sectores expuestos a las importaciones de bienes intermedios chinos, el crecimiento anual de la producción industrial aumentó 0,6 puntos porcentuales. En aquellos expuestos a bienes chinos terminados, cayó alrededor de un punto porcentual.

En muchos aspectos, las empresas europeas se están adaptando bien a las circunstancias cambiantes. En España, donde, entre otras razones, la abundante energía solar ayuda a mantener bajos los precios de la energía, las empresas europeas duplicaron su inversión anual entre 2021 y 2025, en comparación con los cinco años anteriores. Un informe de Morgan Stanley, un banco, sostiene que las empresas europeas están “mucho mejor preparadas” para el próximo invierno que en 2022, cuando la guerra de Ucrania interrumpió el suministro de gas ruso. Algunas han implementado medidas de eficiencia energética o instalado más generación renovable local. Otras están haciendo más cobertura financiera. Solvay, una empresa química belga-francesa, y K+S, una empresa alemana de sal, han cubierto la mayor parte de su consumo energético para este año.

Los fabricantes de la UE también están vendiendo más servicios. Exportaron servicios por valor de $460bn en 2024, un aumento del 21% en dos años. Para algunos, como Vestas, un fabricante danés de turbinas eólicas, y MTU Aero Engines, una empresa alemana, eso significa contratos de mantenimiento. Otros están vendiendo más software e incorporándolo a sus equipos. Siemens, un gigante alemán de la ingeniería, lo comprendió pronto y compró varias empresas de software. Stellantis, un fabricante de automóviles cuyo mayor accionista es copropietario de la empresa matriz de The Economist, ha dicho que sus ingresos por suscripciones a servicios crecieron entre un 50% y un 60% durante el último año.

De hecho, muchos líderes empresariales y responsables de políticas creen que el futuro industrial de Europa podría depender del software y, en particular, de la IA. La señora von der Leyen le pidió a Jim Hagemann Snabe, presidente de Siemens, que redactara un informe sobre cómo las fábricas pueden utilizar la tecnología para aumentar la productividad. Alemania ya cuenta con el tercer mayor número de robots industriales por empleado del mundo, después de Singapur y Corea del Sur. Suecia y Dinamarca no están muy lejos.

Esto significa que Europa tiene potencial. Pero debería dejar de lamentarse por las industrias antiguas y asegurarse de poder aprovechar el poder de la IA y otras nuevas tecnologías para aumentar la productividad. La brecha con Estados Unidos y China en IA es amplia, y no solo en la construcción de modelos; podría ampliarse aún más. La amenaza para la industria europea derivada de los precios de la energía y China está exagerada. El riesgo para la industria europea, si queda aún más rezagada en IA, probablemente no lo esté.

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