SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de enero 2026 - 18:53

El dólar blue rebotó luego de tres caídas al hilo y se acercó a los $1.500

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.490.

El dólar blue cerró a $1.490.

Depositphotos

El dólar blue subió $5 tras tres caídas al hilo y cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 26 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.437,50.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 26 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512,03, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 26 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s87.904, según Binance.

dolar blue vivo inversiones mercados bonos
Depositphotos

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias