El dólar blue rebotó luego de tres caídas al hilo y se acercó a los $1.500 + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.490. Depositphotos

El dólar blue subió $5 tras tres caídas al hilo y cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 26 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.437,50.

Valor del CCL hoy, lunes 26 de enero El dólar CCL cerró a $1.517,22 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,6%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 26 de enero El dólar MEP cotizó a $1.468,93 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 26 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 26 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512,03, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 26 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s87.904, según Binance.

Depositphotos