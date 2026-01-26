Ola polar en EEUU: 11 muertos y récord de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

La tormenta Fern deja 11 fallecidos, más de un millón de hogares sin luz y el mayor nivel de cancelaciones de vuelos desde la pandemia.

La tormenta invernal Fern avanza sobre Estados Unidos con nieve, hielo y temperaturas extremas.

La tormenta invernal Fern que azota Estados Unidos , ya provocó la muerte de al menos 11 personas y dejó a más de un millón de hogares sin electricidad. Las autoridades advierten que el frío extremo seguirá este lunes en la mitad oriental del país, mientras equipos de emergencia trabajan para restablecer los servicios y asistir a los damnificados.

Las bajas temperaturas obligaron a abrir centros comunitarios y gimnasios como refugios temporales con calefacción para prevenir nuevas tragedias. Los equipos de emergencia operan bajo condiciones de congelamiento extremo , enfrentando rutas bloqueadas y apagones masivos, que afectan a más de un millón de usuarios.

Las autoridades de Nueva York advirtieron a la población que las calles y veredas permanecen heladas y resbaladizas, a pesar de que la nevada acumulada disminuyó. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que algunas zonas siguen experimentando nevadas ocasionales y ráfagas, mientras que otras, registran lloviznas congeladas.

“Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, inmediatamente después, va a hacer muchísimo frío”, explicó Allison Santorelli, meteoróloga del NWS. “La nieve y el hielo van a tardar mucho en derretirse y no van a desaparecer pronto, lo que va a dificultar cualquier tarea de recuperación ”, añadió.

Después de pasar por el sur del país norteamericano, los meteorólogos dijeron que se espera que el fenómeno comience a moverse hacia el noreste, para dejar caer entre 30 y 60 centímetros de nieve acumulada desde Washington hasta Nueva York y Boston .

Meteorólogos advierten que el frío intenso se mantendrá varios días.

Más de un millón de usuarios permanecen sin luz

Los fallecidos en Nueva York parecían ser indigentes y fueron encontrados a la intemperie, según informaron las autoridades locales. Durante la jornada, más de un millón de casas están sin luz y varios miles sufren cortes.

El hielo causó estragos en la electricidad de los hogares, sobre todo en el sur de Estados Unidos. El estado más afectado es Tennessee, donde más de 300.000 clientes, aproximadamente el 9% del estado, seguían sin suministro eléctrico el domingo por la noche.

Más de 125.000 clientes se quedaron sin electricidad en Misisipi y Luisiana.

El fenómeno avanzará hacia el noreste con hasta 60 cm de nieve.

En Texas, el pronóstico evocó el recuerdo de la tormenta de hielo de 2021 que dejó sin electricidad a casi el 40% de la red energética del estado y dejó más de 200 muertes, en su mayoría, por exposición al frío.

Caos aéreo sin precedentes: la mayor cantidad de cancelaciones aéreas desde la pandemia

El transporte aéreo colapsó ante la tormenta. Solo el domingo se cancelaron más de 11.000 vuelos y 17.000 sufrieron demoras, confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy. Para este lunes, las autoridades anticiparon al menos 2.600 nuevas cancelaciones. “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas están lidiando con un retraso masivo”, advirtió Duffy.

Las intensas nevadas alcanzaron hasta 79 centímetros en Lago Bonito, Nuevo México, y superaron los 50 centímetros en zonas de Pensilvania. Desde Nuevo México hasta New Hampshire, decenas de estados registran acumulaciones históricas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por temperaturas bajo cero y tormentas continuas.

Fern ya dejó un saldo devastador y mantiene en emergencia a millones de estadounidenses, obligando a extremar medidas de seguridad, limitar la circulación y priorizar la asistencia a las poblaciones más vulnerables.