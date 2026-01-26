Operativo migratorio en La Matanza: detectaron 16 extranjeros en situación irregular y mercadería ilegal

La Policía Federal realizó un amplio control en una feria clandestina de Villa Celina, donde identificó a casi 500 personas, detectó infracciones a la Ley de Marcas y secuestró celulares robados y ropa apócrifa.

El procedimiento se desarrolló en una feria clandestina de Villa Celina, en el oeste del Conurbano bonaerense.

Al menos 16 ciudadanos extranjeros que residían en el país de manera irregular fueron detectados durante un operativo realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina en L a Matanza , este lunes . En el procedimiento, además, cuatro personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas , acusadas de administrar comercios que funcionaban dentro de una feria clandestina.

Según informaron fuentes policiales, en el predio inspeccionado se constató la violación a la Ley de Marcas y la comercialización de teléfonos celulares robados , lo que motivó la intervención judicial.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Villa Celina , partido de La Matanza , en el marco de un control poblacional encabezado por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA , a pedido de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) .

Durante el despliegue, los efectivos inspeccionaron galerías comerciales, puestos montados sobre la vía pública y locales cerrados , e identificaron a 458 personas , de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera .

Como resultado, se labraron las correspondientes actas de Declaración Migratoria y se confeccionaron tres actas circunstanciadas contra responsables de locales que empleaban personas en situación migratoria irregular.

Mercadería ilegal y celulares robados

En el desarrollo del procedimiento, los agentes federales detectaron cuatro comercios con irregularidades graves. Dos de ellos infringían la Ley de Marcas N° 22.362, mientras que en los otros dos se comprobó la venta de teléfonos celulares bloqueados por el ENACOM, denunciados previamente como robados.

Finalmente, como resultado del operativo, se secuestraron 70 teléfonos celulares, junto con 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones correspondientes a marcas apócrifas, que quedaron a disposición de la Justicia.

El despliegue tuvo puntos de contacto con los operativos que lleva adelante en Estados Unidos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, impulsados por la administración de Donald Trump en el marco de su política migratoria.

Sin embargo, más allá de esas similitudes, en la Argentina no se plantea la expulsión inmediata de las personas detectadas, sino que el procedimiento estuvo orientado a intimarlas a regularizar su situación migratoria, conforme a la normativa vigente.