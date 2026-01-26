El dólar oficial minorista subió a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.459,88 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 26 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 26 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.437,50
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 26 de enero
El dólar blue cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 26 de enero
El dólar CCL cerró a $1.516,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 26 de enero
El dólar MEP cerró a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 26 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 26 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.512,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 26 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s87.971, según Binance.
