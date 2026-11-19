La expedición científica se desarrolló a casi 800 metros de altitud en un entorno glaciar de la isla chilena de Navarino.

Un grupo de especialistas realizó un sorprendente hallazgo en la isla Navarino , en el extremo austral de la Patagonia chilena . Mientras intentaban localizar al denominado dragón de la Patagonia (Andiperla willinki), los investigadores encontraron un insecto completamente desconocido que no coincide con ninguna de las especies catalogadas hasta el momento.

El descubrimiento, dado a conocer a través de la revista científica Ecology, fue fruto del trabajo conjunto de expertos de Chile, España y Reino Unido pertenecientes al Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), el Instituto Milenio BASE, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Barcelona y el British Antarctic Survey.

Según los autores del estudio, el ejemplar pertenece al orden de los plecópteros y a la familia Gripopterygidae , pero presenta rasgos singulares que obligan a realizar análisis taxonómicos más profundos para confirmar oficialmente si se trata de una nueva especie para la ciencia.

Los ejemplares adultos miden entre 15 y 18 milímetros, carecen de alas y muestran hábitos particulares que despertaron el interés de los biólogos. Según detalló Javier Rendoll-Cárcamo, investigador del CHIC, el Instituto Milenio BASE y la Universidad de Magallanes, estos organismos fueron hallados siempre escondidos debajo de rocas húmedas y sombreadas a menos de un metro del agua, huyendo de la claridad.

Este plecóptero desarrolla parte de su ciclo vital directamente en el borde mismo del glaciar , en la estrecha franja donde convergen el hielo, el agua y la roca. Otra de las peculiaridades que aún está bajo estudio es la capacidad de los adultos para flotar, un rasgo que podría estar vinculado a la composición de su quitina o a una adaptación específica en sus patas.

Para la comunidad científica, su valor va más allá de lo biológico, debido a que los plecópteros funcionan como bioindicadores de la calidad del agua. En ese sentido, este organismo podría actuar como un verdadero "centinela del cambio climático" para anticipar cómo responderán otras masas de hielo más grandes frente al derretimiento acelerado.

De todas maneras, los expertos advierten que su incapacidad para volar restringe enormemente su desplazamiento, volviendo a esta población sumamente vulnerable ante el avance del retroceso glaciar.

Cómo es la isla Navarino

Ubicada al sur del canal Beagle, Navarino abarca una superficie cercana a los 2.500 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción de la comuna chilena de Cabo de Hornos. Su geografía está marcada por un relieve abrupto y montañoso modelado por antiguos glaciares, con picos que superan los 1.100 metros de altura como los Dientes de Navarino y el monte Bettinelli. Cuenta con un clima subpolar oceánico frío, ventoso y húmedo durante todo el año, donde los promedios térmicos apenas van de 1 °C en invierno a 10 °C en verano.

Por su ubicación estratégica dentro de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, la isla resguarda los bosques subantárticos más australes del planeta, compuestos principalmente por lengas, ñirres y coihues de Magallanes, además de extensas turberas y microecosistemas de musgos y líquenes.

En ese entorno conviven aves autóctonas como el cóndor andino y el carpintero negro junto a lobos marinos, nutrias y delfines en el litoral, aunque el equilibrio natural también sufre la presión de especies invasoras como el castor canadiense y el visón.