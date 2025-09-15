El Gobierno avanza con la mesa bonaerense y apuesta a un nuevo lema de campaña: "El esfuerzo vale la pena"







El oficialismo busca dar vuelta la página tras la derrota en Provincia y "avanzar con una agenda de actividades" para instalar su nuevo emblema.

El Gobierno pone en marcha la campaña para las elecciones nacionales con Karina Milei a la cabeza.

Luego de la dura derrota en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno trabaja para dar vuelta la página y concentrarse en los comicios nacionales del 26 de octubre. En ese sentido, en una nueva reunión de la mesa bonaerense que se llevó a cabo esta tarde en Casa Rosada decidieron dejar atrás el lema "kirchnerismo nunca más" y pasar a uno más propósitivo para esta campaña: “El esfuerzo vale la pena”.

Según confirmaron fuentes del gobierno de Javier Milei a Ámbito, el encuentro fue "muy bueno" y, además de definir el nuevo lema, resolvieron "avanzar con una agenda de actividades en la Provincia" para reforzar esta idea, que habría surgido desde el ala del oficialismo que responde a Karina Milei y pone el foco menos en la oposición y más en el discurso propio de La Libertad Avanza.

La mesa bonaerense está conformada por Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo (que estuvo ausente) y José Luis Espert, el primer candidato a diputado en la boleta violeta. Se espera que los encuentros de los referentes del partido se mantengan de manera semanal y que se sumen nuevos integrantes.

La próxima reunión está prevista para el martes que viene. Además, este jueves el Presidente definirá el cierre final de la línea discursiva para "conectar con la gente explicando por qué atravesamos esta realidad y hacia dónde vamos".

Provincias Unidas acelera la campaña electoral con críticas al Gobierno: "Hacen falta votos, no vetos" Del lado de la oposición, también se empieza a activar la campaña de cara a los comicios nacionales. Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, difundieron este lunes sus 10 principios políticos y plantearon que, “ para las reformas que Argentina necesita, hacen falta votos, no vetos”.

El bloque está integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). “Argentina tiene con qué. Tiene materia prima. Tiene talento. Lo que no ha tenido es capacidad de organizarlas. Hasta ahora. No vinimos a explicar el pasado. Vinimos a dejarlo atrás, ordenar el presente y construir el futuro. Este es el primer paso de un largo camino que vamos a recorrer junto a los argentinos. Con sentido común y sensatez”, afirmaron desde Provincias Unidas.