CABA realizó la primera Expo Empleo Barrial del año, con más de 20 empresas y 400 ofertas laborales

El Gobierno porteño llevó a cabo este miércoles la primera edición 2026 de la Expo Empleo Barrial , una iniciativa impulsada por su Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad.

En esta oportunidad participaron 20 empresas con más de 400 ofertas laborales en rubros administrativos, técnicos, comerciales, gastronómicos y de servicios , entre otros. El evento tiene como objetivo impulsar la inserción laboral, generando un puente directo entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan incorporar personal.

Durante la jornada, las empresas contaron con stands propios, en donde recibieron currículums de los postulantes y realizaron entrevistas a los candidatos previamente convocados.

Para participar, las personas completaron el formulario de preinscripción y luego fueron convocadas por mail quienes se ajustaban a las búsquedas activas. Según afirmaron desde CABA, se registró una amplia fila de postulantes en la entrada.

Al respecto, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, expresó: “ En el Gobierno de la Ciudad ejercemos de puente entre las empresas y los que buscan trabajo porque el desarrollo productivo de la Ciudad es fundamental para nosotros. Por eso, además de iniciativas como la Expo Empleo, estamos robusteciendo la infraestructura jurídica para promover el desarrollo con avances como el traspaso de las competencias laborales a la Ciudad, que va a brindarles mayor previsibilidad a los trabajadores y a todos los que quieran invertir en Buenos Aires.”

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, destacó: “La Expo Empleo Barrial es un espacio donde el esfuerzo de quienes buscan trabajo se encuentra con la decisión de las empresas de seguir apostando al desarrollo de la Ciudad. Nuestro compromiso es facilitar ese encuentro y generar oportunidades concretas.”

Las empresas y las principales ofertas laborales

En esta edición están presentes empresas como GEDCO, McDonalds, CAT Technologies, Hipódromo de Palermo, Grupo L, SAI Medicine, Rapanui, Parque de la Costa, Mas Cobranzas, Mostaza, Norimoto, Corporix HR, Global Worker, Besser Weiss, II Quotidiano, Gestam, Indaltec, Cazadores, Grupo BIstro, y Pullmen.

Entre las búsquedas se encuentran: operador/a telefónico/a de contact center y cobranzas, telemarketers, gestor/a telefónico/a de cobranzas, ayudante de cocina, personal gastronómico, bachero/a, camarero/a, runner, recepción/hostess, valet parking, cadista, soporte técnico, técnico/a de mantenimiento edilicio Jr., vendedores/as, personal de maestranza, oficial y medio oficial albañil y oficial plomero, entre otros.

Durante la Expo hubo un área de cuidado para niños para aquellas mamás y papás que necesiten asistir con sus hijos, y también se brindan talleres con entrada libre y gratuita: 10.30h ¿Quién sos cuando el mercado laboral te dice NO? Desarrollado por Sai Medicine. 11.30h Tus habilidades son tu experiencia, a cargo de la Fundación Empujar. 12.30h Herramientas innovadoras de empleo a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico.

La iniciativa es desarrollada por la Dirección General de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad, que depende del Ministerio de Justicia. Y participan en esta edición el Ministerio Desarrollo Económico, BA Oportunidades, BA Discapacidad, el Ministerio de Educación, Terminalidad Educativa y la Agencia Habilidades para el Futuro.

La Expo Empleo Barrial es una política pública que se desarrolla desde 2017 en distintos barrios porteños, consolidándose como una herramienta clave para promover el empleo formal y el desarrollo económico local.