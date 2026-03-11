El verano todavía no termina: las tres playas de Argentina que si o si tenés que visitar en marzo + Seguir en









Ideal para el turismo en la recta final de las vacaciones, hay sitios ideales para disfrutar del sol y el mar antes de que se vaya el calor.

Hay muchas alternativas en el país, ideales para escapar de la acumulación de gente de la costa bonaerense. Gobierno de Río Negro

La temporada alta suele despedirse con la llegada de marzo, pero el turismo todavía tiene mucho para ofrecer a quienes se toman recién en esta etapa su merecido descanso. Argentina cuenta con una serie de destinos costeros que resultan perfectos para disfrutar de los últimos días de calor intenso sin tener que recurrir a los más populares.

Si bien la costa de Buenos Aires es históricamente la zona más elegida por los visitantes, el sur del país cuenta con rincones que son ideales para cambiar de aire. Estas alternativas destacan sobre las playas bonaerenses, por el color distinto que tienen sus aguas, además de contar con actividades mucho más tranquilas con mucha menos gente alrededor.

playa La costa de Buenos Aires es la más popular, pero al sur del país hay alternativas más que interesantes para el turismo. Freepik La Conchilla La primera alternativa se ubica a pocos kilómetros del Puerto de San Antonio Este y destaca por su extensa costa cubierta por valvas de moluscos blancos. Esta superficie genera un contraste directo con el mar del Golfo San Matías y ofrece kilómetros de espacio libre para quienes buscan descanso sin aglomeraciones, garantizando lugar incluso durante la marea alta.

La actividad principal del lugar, además del relax frente al mar, es su oferta gastronómica. En el sector de Saco Viejo funcionan distintos paradores que trabajan con el concepto "del mar al plato". Los visitantes pueden almorzar vieiras, pulpo, mejillones y la pesca del día.

Punta Perdices Se encuentra a 65 kilómetros de Las Grutas y basa su atractivo en la claridad de su agua. Al tener un fondo compuesto por caracoles en lugar de arena, el mar no se enturbia, lo que permite observar la fauna submarina con total nitidez.

El estado calmo del oleaje convierte a esta playa en el punto central para realizar actividades deportivas. Quienes llegan a la costa pueden alquilar kayaks y tablas de stand-up paddle para recorrer la bahía, o hacer snorkel en "Las Ollitas", unas formaciones rocosas naturales de poca profundidad donde el agua eleva su temperatura. Punta Villarino La Opinión Austral Hay sitios en Argentina que nada tienen que envidiarle a la costa del Caribe. La Opinión Austral Punta Villarino Se ubica en el extremo sur de la península, junto al muelle portuario. La principal propuesta para el turismo es el avistaje de fauna, ya que el lugar alberga una colonia permanente de lobos marinos de un pelo que descansan directamente sobre la costa, a escasos metros del agua. El área está habilitada para realizar caminatas extensas y safaris fotográficos con vistas al mar y al movimiento de los barcos pesqueros. Al tratarse de un sector protegido, las actividades se realizan bajo la supervisión de guardas ambientales, lo que permite a los visitantes observar a los animales a una distancia segura sin alterar su comportamiento natural.

