La Unión Europea enviará ayuda de emergencia al Líbano por los ataques de Israel en el sur del país









Bruselas anunció fondos para asistir a miles de civiles desplazados por la ofensiva israelí en zonas controladas por Hezbolá.

La UE activó su mecanismo de asistencia rápida para atender a desplazados por la escalada militar en el sur del Líbano.

La Unión Europea anunció este miércoles que enviará fondos al Líbano en medio de los los constantes ataques de Israel en el sur del país. Según la Comisión Europea, el despliegue inmediato de fondos de emergencia se destinan a socorrer a la población civil, obligada a desplazarse por la incursión israelí Hezbolá.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, comunicaron en una declaración conjunta la activación de recursos a través de ReliefEU, el mecanismo de respuesta rápida del bloque ante crisis humanitarias.

La situación en Líbano El paquete de ayuda está orientado a asistir a unas 130.000 personas dentro del territorio libanés, muchas de ellas desplazadas por la intensificación de los combates en la frontera sur.

En el mismo comunicado, ambos dirigentes explicaron que una videoconferencia con líderes de Jordania, Egipto, Bahréin, Líbano, Siria, Turquía, Armenia, Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán permitió coordinar posiciones sobre la respuesta humanitaria frente a la situación en Líbano y el impacto regional derivado de la guerra en Irán. Según detalló Europa Press, los líderes europeos manifestaron su “profunda preocupación por el impacto de la crisis regional en Líbano y su grave efecto sobre los civiles”, y remarcaron la importancia de proteger a la población y preservar la soberanía del país.

Durante la semana pasada, el portavoz del ejercito israelí, Effie Defrin, anunció que las 800.000 personas que viven en el sur del Líbano debían abandonar de inmediato la región. La noticia causó un pánico enorme para los ciudadanos del sur libanes, con el antecedente del accionar israelí en Gaza. Allí, murieron más de 70.000 palestinos, según reconoció el propio ejercito israelí, a finales del año pasado.

En sus palabras, la Unión Europea reafirma su papel como “socio fiable y de larga trayectoria” para Medio Oriente y expresa disposición a aportar en todos los frentes posibles para reducir la tensión.