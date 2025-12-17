Si visitas San Luis en estas vacaciones no te podés perder de explorar estos impactantes destinos + Seguir en









Ideal para las vacaciones, la provincia que no suele ser la primera alternativa de los turistas tiene rincones increíbles para conocer.

La provincia se convirtió en una gran alternativa para las vacaciones en familia. SUTEBA

San Luis es una provincia que no suele competir con el resto a la hora de hablar de turismo, pero que poco a poco ha dado motivos para meterse en la pelea de destinos ideales para las vacaciones. Con lo suyo, logra demostrarles a quienes se animan a conocerla que no tiene nada que envidiarle al resto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Paisajes cautivadores, una belleza natural única y un sinfín de actividades para quienes la visitan consiguen impactar de lleno en la gente debido a la gran cantidad de propuestas disponibles. Entre ellas, algunas resaltan más que el resto, ya que reúnen todo lo que muchos buscan para relajarse y divertirse.

Villa de Merlo 1 La Ruta Natural Villa de Merlo es un sitio ideal para vacacionar en familia. La Ruta Natural Villa de Merlo Villa de Merlo es uno de los principales polos turísticos de San Luis y su atractivo va mucho más allá del clima. La ciudad se apoya en el imponente marco de las sierras de los Comechingones, que permiten acceder a saltos de agua, miradores naturales y circuitos serranos con vistas panorámicas, ideales para excursiones y actividades de baja y media dificultad.

A esto se suma una oferta gastronómica consolidada, con restaurantes regionales, casas de té, cervecerías artesanales y propuestas gourmet que se integran al perfil tranquilo del lugar. El área urbana combina ferias artesanales, eventos culturales y paseos comerciales, mientras que en los alrededores se concentran reservas naturales y espacios recreativos que sostienen su atractivo durante todo el año.

Potrero de los Funes Agencia San Luis El lago de Potrero de los Funes es una de las muchas atracciones con las que cuenta la localidad. Agencia San Luis Potrero de Los Funes Potrero de Los Funes se destaca por su entorno único, marcado por un lago artificial rodeado de sierras que define toda la experiencia del lugar. El espejo de agua funciona como eje del pueblo y es escenario de caminatas, actividades recreativas y deportes al aire libre, con un paisaje que cambia según la hora del día y la estación.

La localidad cuenta con una infraestructura turística desarrollada, que incluye hoteles, complejos de cabañas y restaurantes con vista directa al lago. Además, su circuito perimetral es reconocido a nivel nacional por albergar competencias automovilísticas y eventos deportivos, lo que le aporta movimiento y una identidad propia dentro del mapa turístico de San Luis.

Temas Turismo