Donald Trump afirmó que EEUU proporcionará seguros a todo el comercio marítimo en el Golfo

El mandatario sostuvo que "de ser necesario" usará fuerzas militares para escoltar barcos petroleros y gaseros que tengan que transitar por el estrecho de Ormuz. El bloqueo produjo que el precio del petróleo suba casi 10 dólares por barril.

Trump afirmó que EEUU proporcionará seguros a todo el comercio marítimo en el Golfo. Foto: The White House

En medio de los ataques en Medio Oriente, el presidente de EEUU, Donald Trump afirmó este martes que ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos que proporcione seguros y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, incluidos los petroleros, que transitan por la región del Golfo.

A través de un comunicado en Truth Social, el mandatario sostuvo que "de ser necesario" usará fuerzas militares para escoltar barcos petroleros y gaseros que tengan que transitar por el estrecho de Ormuz, debido a que "las amenazas iraníes interrumpen el transporte marítimo y elevan los precios de la energía".

image El comunicado de Trump en la red social. "El poderío económico y militar de Estados Unidos es el mayor del planeta. Próximamente se tomarán más medidas", sostuvo el líder estadounidense. En este sentido, las autoridades también están considerando un seguro respaldado por el gobierno para mantener los buques en movimiento.

El anuncio supone una de las medidas más agresivas de su gobierno hasta la fecha para contener el aumento de los precios de la energía y calmar los mercados petroleros en medio del conflicto en la región.

El cierre del estrecho de Ormuz y la amenaza de Irán La Guardia Revolucionaria iraní cerró el estrecho de Ormuz este lunes y amenazó con incendiar cualquier embarcación que intente cruzar por allí. El bloqueo produjo un fuerte impacto en la zona: se desplomó el tránsito en el lugar y el precio del petróleo subió casi 10 dólares por barril.

En este sentido, el Head of Research de Criteria, Gustavo Araujo, sostuvo que "el precio puede ajustarse con rapidez, pero la cantidad disponible para el comercio internacional no responde en la misma magnitud". "Este tipo de dinámica tiende a consolidar un régimen de precios energéticos estructuralmente más altos y con mayor volatilidad implícita", agregó. Además, afirmó que "la magnitud de los flujos que atraviesan Ormuz no es trivialmente sustituible en semanas". De esta forma, aumentó el temor de ataques a buques e infraestructura energética que provoque crisis en el suministro, por lo que cualquier misión probablemente se centrará en proteger el transporte marítimo de misiles y drones.