Irán atacó con drones el consulado de EEUU en Dubái y provocó un incendio en el edificio









La noticia fue confirmada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que "todo el personal está a salvo". Es la segunda sede diplomática norteamericana atacada en las últimas 24 horas.

El consulado de EEUU en Dubái prendido fuego tras un ataque iraní.

El consulado de Estados Unidos en Dubái fue atacado este martes por la noche por un presunto dron iraní y provocó un incendio en el edficio. La noticia fue confirmada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien aseguró que "todo el personal está a salvo".

"Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo", declaró el funcionario.

Videos del edificio en llamas se viralizaron en las redes sociales. Luego, la Oficina de Medios de Dubái anunció más tarde que el incendio, causado por un “incidente relacionado con un dron”, había sido extinguido y que nadie resultó herido.

Ataque embajada eeuu dubai El ataque provocó un incendio en la sede diplomática. Cabe recordar que este martes por la madrugada fue atacada la embajada estadounidense en Arabia Saudita, también por drones iraníes, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, sin heridos ni víctimas fatales.

Tras el ataque, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen de inmediato 14 países y territorios de Medio Oriente por "graves riesgos" para su seguridad, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según informó la cartera diplomática estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales, la recomendación es "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad". Fuerzas israelíes bombardearon un complejo estratégico vinculado al programa nuclear de Irán Israel confirmó este martes un nuevo ataque aéreo sobre territorio iraní al alcanzar el complejo militar “Imam Ali”, ubicado en las inmediaciones de Teherán y señalado por las autoridades israelíes como una pieza relevante dentro del entramado nuclear de la República Islámica. De acuerdo con el parte difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación no se limitó a un único blanco, sino que incluyó otros objetivos vinculados a la infraestructura que sostiene el desarrollo de capacidades estratégicas iraníes. El objetivo declarado fue degradar activos considerados sensibles para la seguridad israelí. Siempre según la versión oficial, en el complejo operaba un grupo de científicos dedicado al diseño de componentes críticos para un eventual sistema de armas nucleares. Israel aseguró que, tras tareas de inteligencia y seguimiento, logró identificar la nueva base de operaciones de ese equipo y ejecutar un ataque que describió como “quirúrgico”.