Prime Video sigue ampliando su catálogo con producciones internacionales y recientemente incorporó una serie que combina romance y misterio, ideal para quienes buscan una historia atrapante. Se trata de un k-drama lleno de enigmas que promete convertirse en una de las propuestas más destacadas de la plataforma y una opción que no te podés perder.
Gran apuesta de Prime Video: una serie llena de enigmas y romance que se convertirá en tu favorita
Una prestigiosa jefa de subastas de arte que parece tener una vida perfecta esconde un pasado inquietante.
La serie se llama Beso de Sirena y es un thriller romántico protagonizado por Park Min-young y Wi Ha-joon que mezcla obsesión, deseo y muerte en una historia donde nada es lo que parece. La producción se estrenó en 2026 y está disponible en Prime Video para el público internacional.
De qué trata Beso De Sirena, el nuevo k-drama de Prime Video
La historia sigue a Han Seol Ah, una prestigiosa jefa de subastas de arte que parece tener una vida perfecta, aunque esconde un pasado inquietante. Una serie de muertes sospechosas de hombres que estuvieron enamorados de ella la convierten en el centro de una investigación por fraude de seguros.
El encargado del caso es Cha Woo Seok, un investigador especializado en fraudes que tiene un gran historial de arrestos y una intuición muy aguda. A medida que avanza en la investigación, todas las pistas lo conducen hacia Seol Ah, quien se vuelve la principal sospechosa.
Mientras el investigador intenta descubrir la verdad, entre ambos surge una relación marcada por la tensión y la atracción. La serie plantea un juego peligroso entre sospecha y romance que mantiene el misterio hasta el final.
Prime Video: tráiler de Beso De Sirena
Prime Video: elenco de Beso De Sirena
- Park Min-young (Han Seol Ah)
- Wi Ha-joon (Cha Woo Seok)
- Kim Jung-hyun (Baek Joon Beom)
- Gong Seong-ha (Gong Ju-yeong)
- Hong Ki-joon (Pyo Seong-il)
