Gran apuesta de Prime Video: una serie llena de enigmas y romance que se convertirá en tu favorita

Una prestigiosa jefa de subastas de arte que parece tener una vida perfecta esconde un pasado inquietante.

Park Min-young y su destacada actuación hacen a esta serie imperdible, en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video sigue ampliando su catálogo con producciones internacionales y recientemente incorporó una serie que combina romance y misterio, ideal para quienes buscan una historia atrapante. Se trata de un k-drama lleno de enigmas que promete convertirse en una de las propuestas más destacadas de la plataforma y una opción que no te podés perder.

La serie se llama Beso de Sirena y es un thriller romántico protagonizado por Park Min-young y Wi Ha-joon que mezcla obsesión, deseo y muerte en una historia donde nada es lo que parece. La producción se estrenó en 2026 y está disponible en Prime Video para el público internacional.

Beso de sirena Una de las series más interesantes de Prime Video, un k-drama lleno de romance y misterios. Imagen: Prime Video De qué trata Beso De Sirena, el nuevo k-drama de Prime Video La historia sigue a Han Seol Ah, una prestigiosa jefa de subastas de arte que parece tener una vida perfecta, aunque esconde un pasado inquietante. Una serie de muertes sospechosas de hombres que estuvieron enamorados de ella la convierten en el centro de una investigación por fraude de seguros.

El encargado del caso es Cha Woo Seok, un investigador especializado en fraudes que tiene un gran historial de arrestos y una intuición muy aguda. A medida que avanza en la investigación, todas las pistas lo conducen hacia Seol Ah, quien se vuelve la principal sospechosa.

Mientras el investigador intenta descubrir la verdad, entre ambos surge una relación marcada por la tensión y la atracción. La serie plantea un juego peligroso entre sospecha y romance que mantiene el misterio hasta el final.

El Beso de Sirena - Park Min young Prime Video: elenco de Beso De Sirena Park Min-young (Han Seol Ah)

Wi Ha-joon (Cha Woo Seok)

Kim Jung-hyun (Baek Joon Beom)

Gong Seong-ha (Gong Ju-yeong)

Hong Ki-joon (Pyo Seong-il)