El Tedeum funcionará como termómetro de la interna libertaria antes de una nueva reunión de Gabinete

Javier Milei participará el 25 de mayo de la ceremonia en la Catedral Metropolitana y luego encabezará una reunión de Gabinete. El martes volverá a reunirse la mesa política libertaria, atravesada por la disputa entre Santiago Caputo y el sector de los Menem.

El próximo lunes 25, en el aniversario 216° de la Revolución de Mayo, el presidente Javier Milei participará del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana y, tras la ceremonia, encabezará una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Un día después, el martes, volverá a reunirse la mesa política del oficialismo, en medio de la escalada de tensión entre el entorno de Santiago Caputo y el armado político que responde a Martín Menem.

Según pudo confirmar este medio, está previsto que asista el Gabinete en pleno, aunque la vicepresidenta , Victoria Villarruel, todavía no confirmó su agenda para ese día. Quien si dirá presente es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, a quien Milei evitó saludar en 2025.

En Casa Rosada reconocen que la disputa interna comenzó a impactar sobre el funcionamiento político del oficialismo. Las tensiones entre los diferentes sectores crecieron durante las últimas semanas. En ese contexto, el Tedeum del 25 de mayo aparece como una instancia relevante para el oficialismo. Además de tratarse de una fecha institucional importante, servirá para medir el clima interno del Gabinete y la relación entre los distintos sectores que integran el esquema libertario.

Luego de la ceremonia religiosa, Milei encabezará una reunión de ministros en Balcarce 50 que tendrá como objetivo ordenar la agenda de gestión y evaluar la situación política del oficialismo. Distintos funcionarios admiten por lo bajo que la interna comenzó a generar preocupación dentro del Gabinete, especialmente por el impacto que puede tener sobre la coordinación política y parlamentaria.

La reunión de Gabinete se realizará además después de varios días de fuerte exposición pública de las diferencias entre el entorno de Caputo y el sector vinculado a los Menem. El presidente de la Cámara de Diputados volvió a quedar en el centro de la interna oficialista luego de que sectores vinculados al asesor presidencial lo responsabilizaran por operaciones en redes sociales y filtraciones internas.

En paralelo, el vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a activar la mesa política libertaria. El encuentro está previsto para el martes a las 11 y buscará reunir a los principales referentes del oficialismo para discutir estrategia, coordinación y funcionamiento interno.

javier milei tedeum 25 de mayo.JPG Javier Milei participará de una nueva edición del Tedeum Presidencia de la Nación

La convocatoria se produce en un momento sensible para el Gobierno. Durante los últimos días, las diferencias entre los sectores que responden a Las Fuerzas del Cielo y al clan Menem pusieron en evidencia las disputas de poder dentro del armado libertario y encendieron alertas entre dirigentes cercanos al Presidente. En ese escenario, Santiago Caputo buscó enviar una señal de continuidad dentro del Gobierno. El asesor presidencial aseguró esta semana que seguirá formando parte del proyecto político mientras cuente con el respaldo del Presidente, en medio de versiones sobre una posible pérdida de influencia dentro de la estructura oficialista.

Cerca de Milei sostienen que el mandatario intenta mantenerse al margen de la disputa entre sus colaboradores más cercanos, aunque reconocen que el conflicto ya impacta sobre el clima interno del Gabinete. El Presidente volvió a reivindicar este martes el rumbo económico de su gestión y aseguró que avanzará con una profundización del ajuste fiscal y monetario. Durante una exposición en el MALBA, el mandatario sostuvo que continuará reduciendo el tamaño del Estado y endureciendo la política monetaria.

En su discurso, Milei defendió los resultados de su programa económico y afirmó que el Gobierno se encuentra “a las puertas de un milagro”, en referencia a las expectativas oficiales sobre una eventual recuperación de la actividad. En paralelo, la Iglesia recibirá al Gobierno con críticas. Desde la Conferencia Episcopal Argentina señalaron que creció la demanda social en Cáritas y remarcaron que muchas de las familias que hoy piden ayuda antes colaboraban con la institución. El presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, sostuvo además que el fenómeno ya no se limita a los sectores históricamente vulnerables y reclamó mayor compromiso político y social frente a la situación económica.