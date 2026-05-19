Más de u$s300 millones en deudas: la popular empresa que quebró y dejó a sus empleados llenos de incertidumbre

Otra emblemática compañía sufrió la crisis económica y el aumento de los costos operativos, siendo forzada a la bancarrota.

La crisis económica y el aumento de los costos operativos siguen golpeando con fuerza a distintas compañías históricas en Estados Unidos. En los últimos años, muchas firmas tradicionales enfrentaron una fuerte caída en las ventas , dificultades para sostener sus cadenas de producción y una competencia cada vez más agresiva dentro del mercado.

A este panorama se sumaron las altas tasas de interés, el encarecimiento del financiamiento y problemas de abastecimiento que terminaron afectando especialmente a empresas industriales con décadas de trayectoria. Varias compañías intentaron reestructurar sus deudas y reducir gastos, aunque no todas lograron evitar el colapso financiero.

En ese contexto, la histórica empresa Norcold terminó declarándose en quiebra tras acumular más de u$s300 millones en deudas, una situación que generó una enorme incertidumbre entre trabajadores, proveedores y clientes. La firma, reconocida por fabricar sistemas de refrigeración para casas rodantes y vehículos recreativos, atraviesa ahora uno de los momentos más delicados de sus más de seis décadas de historia.

Norcold nació hace más de seis décadas y rápidamente logró posicionarse como una de las compañías más reconocidas del sector de refrigeración para vehículos recreativos. Sus productos comenzaron a ganar popularidad entre fabricantes de casas rodantes y motorhomes por su durabilidad y capacidad de adaptación a distintos sistemas energéticos.

Con el paso de los años, la empresa expandió su presencia dentro de Estados Unidos y también en otros mercados internacionales vinculados al turismo sobre ruedas. Durante sus años de auge, Norcold se convirtió en un nombre habitual dentro de la industria de los RV, abasteciendo a múltiples marcas y consolidando una importante red comercial.

El crecimiento sostenido de los viajes recreativos durante varias décadas permitió que la firma ampliara sus plantas y aumentara su producción. La compañía atravesó distintos ciclos económicos, pero logró mantenerse como una referencia dentro del rubro gracias a su especialización y a la fidelidad de muchos consumidores.

Mantenimiento del auto Lleva más de 60 años acompañando a los estadounidenses en la refrigeración de sus vehículos. Imagen: Magnific

Sin embargo, en los últimos años comenzaron a aparecer las primeras señales de deterioro financiero. La caída de la demanda, los mayores costos logísticos y las complicaciones para afrontar obligaciones económicas fueron debilitando progresivamente la estructura de la empresa, que ya mostraba dificultades para sostener su nivel histórico de operaciones.

Los motivos de la quiebra de la emblemática compañía

La situación financiera de Norcold se agravó por la acumulación de deudas millonarias y la imposibilidad de generar ingresos suficientes para cubrir sus compromisos. La empresa intentó avanzar con distintos procesos de reorganización y ajustes internos, aunque los resultados no alcanzaron para revertir la crisis.

Entre los principales problemas aparecieron el aumento de costos de producción, la desaceleración del mercado de vehículos recreativos y las dificultades para acceder a nuevo financiamiento. Además, la competencia dentro del sector se volvió cada vez más intensa, reduciendo aún más sus márgenes de rentabilidad.

Refrigerante para autos Fue clave en el mantenimiento de los autos y los motorhomes. Imagen: Magnific

Finalmente, la compañía terminó recurriendo a la quiebra como salida legal ante la imposibilidad de sostener sus operaciones normales. La deuda total superó los u$s300 millones y el escenario encendió las alarmas tanto entre empleados como entre acreedores y socios comerciales.

Liquidación y venta: cuál será su futuro

Tras la declaración de quiebra, el futuro de Norcold quedó sujeto al proceso judicial y a posibles negociaciones para la venta de activos o partes de la compañía. El objetivo principal será intentar cubrir parte de las deudas acumuladas y definir qué sectores de la firma podrían continuar funcionando.

La empresa también podría avanzar con cierres de instalaciones y reducción definitiva de operaciones mientras se desarrolla el proceso de liquidación. En este contexto, muchos trabajadores quedaron envueltos en una fuerte incertidumbre respecto de la continuidad de sus puestos laborales.

Taller mecánico Esta decisión generó una gran incertidumbre entre sus trabajadores y empresas relacionadas. Imagen: Magnific

Por el momento, todavía no está claro si algún grupo inversor buscará quedarse con parte de la marca o de sus activos industriales. Mientras tanto, el caso de Norcold se suma a la lista de compañías históricas que no lograron sobrevivir a la compleja situación económica y financiera de los últimos años.