Los auriculares que mejoran la concentración de niños con autismo: el invento que podría cambiar sus vidas

Este aparato consigue dar enormes resultados para quienes sufren problemas de concentración y trae un enorme beneficio para millones de familias.

Familias de todo el mundo buscan constantemente terapias alternativas para ayudar a niños con autismo, TDAH o problemas de atención . La falta de concentración en algunas tareas suele ser el mayor desafío para los padres, que llegan a desembolsar millones para llevar adelante esos tratamientos.

Pero con este invento no solo aparece una alternativa mucho más económica, sino también un aparato más amigable para los niños . Con una premisa simple y un procedimiento poco invasivo, los resultados entusiasman a muchos, ya que podría ser una solución capaz de reducir costos y ofrecer mayor comodidad.

MindMuscle es un sistema creado para ayudar a niños con autismo, TDAH o problemas de atención a entrenar la concentración. Funciona con una aplicación y con una especie de vincha o casco liviano que tiene sensores. El chico se lo coloca en la cabeza mientras realiza ejercicios en formato de juego.

La comodidad es otro gran factor de este invento, ya que no genera ningún tipo de molestia al ser utilizado.

Ese casco registra señales del cerebro. No lee pensamientos, no duele y no envía descargas. Su tarea es medir cómo responde la actividad cerebral durante la sesión . Con esa información, la aplicación adapta los ejercicios y marca si el niño logra mantener la atención que se busca entrenar.

El sistema usa juegos visuales para que la práctica no se sienta como una terapia rígida. Si el niño mantiene la concentración, la actividad avanza . Si el sistema detecta que pierde ese estado, el juego puede detenerse o cambiar. Esa respuesta inmediata sirve como guía para que el cerebro aprenda a sostener ciertos patrones de atención.

El dispositivo fue pensado especialmente para chicos sensibles al contacto, algo frecuente en niños con autismo. Por eso utiliza sensores secos, es decir, sensores que no requieren geles ni preparaciones incómodas sobre la cabeza. La comodidad es parte del diseño, porque un tratamiento de este tipo necesita que el niño pueda tolerarlo durante la sesión.

Las prácticas pueden realizarse desde el hogar. El tratamiento puede empezar con dos sesiones semanales de 30 minutos y ajustarse según cada caso. La empresa asegura que ya trabajó con más de 100 niños en programas piloto y que los primeros cambios pueden observarse desde la quinta sesión.

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Neurofeedback: qué es

El neurofeedback es una forma de entrenamiento cerebral. La idea es medir la actividad del cerebro mientras una persona realiza una tarea y mostrarle una respuesta inmediata para que aprenda a mejorar ciertos patrones. En este caso, el trabajo se enfoca en la atención, la concentración y la regulación del sistema nervioso.

Para medir esas señales se usa una tecnología llamada electroencefalografía, también conocida como EEG. En palabras simples, es un método que registra la actividad eléctrica del cerebro desde el cuero cabelludo mediante sensores. No se trata de una cirugía ni de un procedimiento invasivo, porque todo ocurre desde afuera de la cabeza.

En MindMuscle, esa medición se combina con juegos. El niño no tiene que interpretar gráficos ni entender conceptos médicos. Solo interactúa con la actividad de la aplicación. El sistema analiza lo que sucede en su cerebro y responde según el nivel de concentración que detecta en ese momento.

Este proceso se basa en la repetición. Cuando el cerebro mantiene el estado buscado, el juego continúa. Cuando se aleja de ese patrón, la actividad cambia. Así, el niño recibe una señal clara y aprende a reconocer, de manera indirecta, qué tipo de respuesta mental necesita sostener.

El neurofeedback también se utiliza en otros campos, como el manejo del estrés, la depresión, la epilepsia o el deporte de alto rendimiento. En este proyecto, el foco está puesto en niños neurodivergentes y en familias que necesitan una herramienta más cercana para acompañar el desarrollo de la atención.

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El objetivo del creador

El creador de MindMuscle es Vitali Karpeichyk, un desarrollador de software nacido en Bielorrusia. Su historia personal ocupa un lugar importante en el proyecto, porque fue diagnosticado con TDAH y autismo cuando era niño. Ya de adulto, esa experiencia personal lo llevó a pensar en una forma más simple de acompañar a familias que reciben diagnósticos similares.

Su objetivo es llevar al hogar un tipo de tratamiento que, en Estados Unidos, suele ser caro y prolongado. Un ciclo tradicional de neurofeedback puede costar alrededor de u$s3.000 y durar varios meses. MindMuscle, en cambio, se ofrece por u$s500, más una tarifa mensual de u$s60 por cada cuenta dentro de la aplicación.

La diferencia no está solo en el precio, sino también en la forma de acceso. La plataforma busca conectar a las familias con terapeutas a distancia, para que los niños puedan realizar sesiones desde casa bajo supervisión profesional. Para millones de familias que viven lejos de una clínica o no pueden sostener tratamientos largos, ese modelo puede ser una alternativa más viable.

MindMuscle fue elegido como finalista estadounidense en los Premios a la Innovación Social de la Fundación Mapfre, dentro de la categoría de bienestar físico, mental y financiero. La empresa tiene presencia en Estados Unidos y busca expandir su propuesta a otros países.

El plan de sus creadores también contempla ampliar el uso del dispositivo en el futuro. Aunque el desarrollo está centrado en niños con autismo, TDAH o dificultades de atención, la intención es que más adelante pueda adaptarse a adultos con autismo, estrés o depresión.