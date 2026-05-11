Delcy Rodríguez rechazó que Venezuela pueda convertirse en el "estado 51" de EEUU + Seguir en









La presidenta encargada venezolana salió al cruce de las versiones impulsadas desde EEUU sobre una posible anexión y remarcó que el país “jamás” resignará su independencia, en medio de la creciente influencia de Washington sobre el petróleo venezolano.

Desde La Haya, Delcy Rodríguez defendió la soberanía venezolana luego de que Donald Trump volviera a deslizar públicamente la idea de incorporar al país caribeño como parte de EEUU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este lunes la posibilidad de que su país pase a formar parte formalmente de EEUU, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual anexión de Caracas como el “estado número 51”.

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“Eso no está previsto, jamás estaría previsto”, respondió Rodríguez desde La Haya, al tiempo que reivindicó a los “hombres y mujeres” que dieron la vida para que su país “no sea una colonia sino una nación libre". Las declaraciones de la exvicepresidenta de Nicolás Maduro, se dan en medio de un nivel de injerencia extranjera pocas veces visto, al menos de manera tan abierta. En el discurso de apertura de sesiones que brindó Trump en Washington, el mandatario catalogó a Venezuela de ser "la mejor amiga de EEUU", luego de haberla bombardeado el tres de enero.

La dirigente venezolana insistió en que su gobierno continuará defendiendo “la integridad territorial, la soberanía y la independencia” del país. Además, dejó en claro que el vínculo con Washington pasa actualmente por una agenda “de cooperación y entendimiento”, mientras EEUU volvió a poner el foco sobre las importantes reservas energéticas venezolanas.

“Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta y también una de las más importantes de gas. El camino tiene que ser la cooperación”, completó Rodríguez.

Trump vuelve a bromear (o no) con sumar a Venezuela a EEUU La polémica se desató luego de que Fox News revelara que Trump le comentó a uno de sus periodistas que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en un nuevo estado norteamericano, principalmente por el valor estratégico de sus recursos petroleros. Según el republicano, en territorio venezolano hay “u$s40 billones en petróleo”.

No es la primera vez que Trump juega públicamente con esa idea. En los últimos meses, el mandatario ya había ironizado con transformar a Canadá en el “estado 51”, a Groenlandia en el “52” y a Venezuela en el “53”. El republicano también volvió a presumir sobre la creciente influencia de Washington en el petróleo venezolano tras los bombardeos realizados a principios de año y el nuevo escenario político en Caracas. “Venezuela es un país muy feliz ahora mismo. Antes eran miserables y ahora son felices. Está bien gestionado”, sostuvo Trump días atrás. Además, destacó que “las grandes petroleras” ya están desembarcando nuevamente en el país sudamericano con “las plataformas más grandes” que haya visto. En febrero pasado, incluso, Trump publicó únicamente la palabra “estado” en sus redes sociales luego de que Venezuela derrotara a EEUU en la final del Clásico Mundial de Béisbol, en otra provocación que generó fuerte repercusión tanto en Caracas como en Washington.