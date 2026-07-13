El misterio de la salsa ranch en el Mundial 2026: la sorpresa más insólita de la competencia

El aderezo se convirtió en el favorito de los hinchas, que se desesperan para poder llevarlo desde Estados Unidos hacia sus hogares.

El aderezo se convirtió en el favorito de los turistas durante la Copa del Mundo.

Mientras que el Mundial 2026 va llegando a su fin y varios hinchas de las selecciones eliminadas abandonan los países organizadores, se generó un fuerte drama turístico. Muchos fanáticos quedaron obsesionados con un aderezo frecuente en los estadios.

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La salsa ranch se transformó en un auténtico furor entre quienes lo desconocen. Al no tener la certeza de conseguirlo en sus hogares, decidieron comprarlo en los supermercados locales, lo que generó un inesperado problema a la hora de subir al avión.

El furor nació de la manera más simple: la salsa ranch acompaña la comida rápida que se vende en las canchas . Los hinchas, al comprar hamburguesas, panchos o pollo frito, se encontraron con este aderezo blanco y cremoso que les resultó completamente adictivo desde el primer bocado.

Los hinchas que disfrutaron la Copa del Mundo regresan a sus hogares a poco de que termine el torneo.

Al intentar buscarla en supermercados para consumirla durante su estadía, los viajeros descubrieron sus ingredientes. Su sabor característico proviene de una mezcla de crema, ajo, cebolla, eneldo y perejil . Al notar que esta combinación no se comercializa en sus países, la idea de comprarla para llevarla a casa se propagó rápidamente entre los turistas de Europa, Asia, África y Sudamérica.

Lo que empezó como un consumo casual en los estadios mutó en una verdadera fiebre de compras. Los comercios cercanos a las canchas y hoteles registraron un inusual aumento en las ventas de estos aderezos . De este modo, transformaron un producto cotidiano de las heladeras norteamericanas en un objeto de culto internacional sumamente codiciado.

El aderezo tuvo una gran demanda por parte del turismo. Freepik

Ola de confiscaciones: la advertencia de la TSA

Esta obsesión por el aderezo chocó de frente con las reglas estrictas que rigen para viajar en avión. En los aeropuertos, por motivos de seguridad, está terminantemente prohibido subir a la cabina con ciertos artículos. Los pasajeros no pueden ingresar con frascos, botellas o envases que contengan líquidos, cremas o salsas de más de 100 mililitros.

Como casi todas las botellas de salsa ranch que se compran en el supermercado son grandes y superan esa medida, los guardias de seguridad se las están sacando a los hinchas antes de embarcar. Debido a la normativa vigente, los envases terminan directo en la basura.

Para evitar perder el producto y hacer filas eternas, las autoridades emitieron un comunicado claro. Avisaron que la única forma de llevarse la salsa es guardando los frascos adentro de las valijas que se despachan en el mostrador de la aerolínea. De esa manera, el aderezo viaja seguro en la bodega del avión sin riesgo de confiscación.

Cómo hacer salsa ranch casera

Para recrear el sabor original de este aderezo que es furor dentro y fuera de los estadios del Mundial 2026, se puede preparar una versión casera de forma rápida y sencilla. A continuación, te dejamos los pasos necesarios para que la disfrutes en tu casa.

Ingredientes:

Media taza de mayonesa

Media taza de crema de leche

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de jugo de limón

Media cucharadita de ajo en polvo

Media cucharadita de cebolla en polvo

Un cuarto de cucharadita de sal

Una pizca de pimienta negra

1 cucharada de perejil fresco picado

1 cucharada de eneldo fresco picado

Preparación: