Donald Trump lanzó el "Consejo de Paz", prometió u$s10.000 millones para Gaza y dejó varias perlitas

El presidente estadounidense presentó un nuevo organismo con la participación de 27 mandatarios, entre ellos Javier Milei y Viktor Orbán. Anunció una contribución inicial millonaria y deslizó la posibilidad de enviar tropas a Medio Oriente.

Durante el encuentro, Trump bromeó sobre el Premio Nobel de la Paz, elogió a líderes presentes y aseguró que su iniciativa buscará “poner de nuevo en pie a Gaza”.

El único hecho trascendente en cuanto al accionar del Consejo, fue el anuncio de una contribución inicial de u$s10.000 millones y el eventual envío de soldados de varios países del organismo, para intentar apaciguar los problemas en Medio Oriente.

“ Ayudaremos a Gaza, la pondremos de nuevo en pie ”... Traeremos la paz, y haremos cosas parecidas en otros lugares ”, declaró Trump entusiasmado y con grandilocuencia, como acostumbra.

En medio del discurso y al revisar sus papeles, el mandatario estadounidense se refirió con un tono jocoso a su sorpresa por no recibir el Premio Nobel de la Paz, haciendo un chiste. “ Ah, cuando vi esta nota —‘Me complace anunciar que Noruega…’— pensé que iban a decir que me estaban dando el Premio Nobel ", dijo Trump. El mandamás se ha quejado en reiteradas ocasiones de que Noruega no le entregó el premio, tema que lo envalentonó en su momento para seguir intentando anexar Groenlandia.

Para contestar a la "falta" de los noruegos, Trump bromeó con que ya no le daba importancia al hecho y lo que sí le preocupa, es cuidar la paz. " No me importa el Premio Nobel. Me importa salvar vidas, para que quede claro ”, aclaró.

Por otro lado, Trump agradeció uno por uno a los presidentes que asistieron al Consejo de Paz, y hubo comentarios particulares hacia cada uno de ellos. La más extraña probablemente ocurrió con Santiago Peña, presidente de Paraguay, al que Trump llenó de halagos por sus atributos físicos, pero de una manera bastante particular.

“Presidente, muchas gracias. Un tipo joven y apuesto. Siempre es lindo ser joven y apuesto... Eso no significa que nos tengas que gustar. A mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos. Las mujeres, sí me gustan", a lo que el paraguayo respondió con un pulgar firme en alto, con una sonrisa.

Trump to Paraguayan President Santiago Peña: "Always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Women — I like." pic.twitter.com/RdESxv3UYi — The Bulwark (@BulwarkOnline) February 19, 2026

Otro momento particular ocurrió cuando tuvo que nombrar al presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, apellido que complicó al republicano y lo calificó de tener “uno de los nombres más difíciles de la historia, pero está bien, no importa”.

Trump: "President ... Mirssssssurooyev of Uzbekistan. One of the most difficult names in history." pic.twitter.com/Q74QWb9SOj — Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2026

Todos los allí presentes declararon en el meeting trumpista, y aprovecharon para deshacerse en elogios y remarcar su capacidad para frenar conflictos internacionales.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, lo calificó como el “salvador del sur de Asia”, algo, al menos, cuestionable ya que desde octubre, murieron más de 600 palestinos en Gaza, donde Trump sostiene de manera recurrente que la paz está vigente.