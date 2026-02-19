La inflación mayorista se desaceleró al 1,7% en enero y acumuló un 26,4% en 12 meses

El Índice de precios internos al por mayor cayó en la comparación mensual contra diciembre de 2025.

La inflación mayorista se desaceleró y cayó al 1,7% en enero , una variación menor a la registrada en diciembre de 2025, del 2,4%. En tanto, a nivel interanual el acumulado alcanzó un 26,4% desde enero del año pasado.

Este jueves, el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) tuvo una variación del 1,7%. En tanto, el Índice de precios básicos al por mayor (IBIM) , que excluye el efecto impositivo del IPIM, anotó un aumento de 1,6% y el Índice de precios básicos del productor (IPP) un alza de 1,6%.

En el desglose del IPIM, los precios de los productos nacionales crecieron 1,7% (2,6% productos primarios; 1,4% productos manufacturados y 1,1% energía eléctrica). A su vez, los productos importados escalaron 1,5% .

En cuanto a variación porcentual por apartado, los "Productos agropecuarios" treparon 4,1%; "Alimentos y bebidas" lo hicieron 2,4%; "Productos refinados del petróleo", un 1,2%; "Tabaco", con 3,3%; y "Sustancias y productos químicos", otro 1%.

Dentro del apartado "Productos nacionales", las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron "Productos agropecuarios", con 0,49%; "Alimentos y bebidas", con 0,29% ; "Productos refinados del petróleo", con 0,14%; "Tabaco", con 0,12%; y "Sustancias y productos químicos", con 0,09%.

El economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, señaló que "la secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre". Asimismo, explicó que, el último trimestre del año (con excepción de diciembre), los precios mayoristas corrieron por debajo del 2% y que enero no fue la excepción.

"Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación", agregó.

La inflación mayorista se ubicó 1,2 puntos porcentuales por debajo del IPC

En ese contexto, la inflación mayorista se ubicó 1,2 puntos porcentuales por debajo del Índice de precios al consumidor (IPC) de enero, que alcanzó el 2,9%, para tocar su nivel más alto desde marzo de 2025.

Entre los rubros con mayores subas de precio destacó la división de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (+4,7%), mientras que "Comunicación" y "Vivienda" también se ubicaron por encima del promedio: alcanzaron el 3,6% y 3%, respectivamente.