Un coronel asume el mando de la disolución del IOSFA

El Ministerio de Defensa formalizó la designación del coronel mayor (R) Ariel Guzmán para conducir el proceso de liquidación del IOSFA, en el marco de la reforma impulsada por el Gobierno. La transición se extenderá por un año y contempla el traspaso integral de bienes, afiliados y obligaciones.

El plazo para ejecutar la disolución y liquidación del IOSFA es de 365 días.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti designó al coronel mayor Ariel Guzmán como administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Es la figura central con mando para resolver la transferencia de activos, saldar deudas con prestadores, traspaso de afiliados, personal, derechos, obligaciones de todo tipo, disponibilidades y bienes muebles e inmuebles.

El plazo para ejecutar la disolución y liquidación del IOSFA es de 365 días “contados a partir del dictado de la presente medida”, acto administrativo que se plasmó este jueves, 19 de febrero.

En ese lapso el Administrador tendrá asesoramiento no vinculante de una Comisión Especial Ad-Hoc , compuesta por representantes de Defensa y de los ministerios de Seguridad, Salud y Economía. La Sindicatura General de la Nación también designará un síndico para controlar y auditar la transición.

El Administrador elegido cuenta con experiencia en el área de la gestión de salud militar, por caso, fue presidente de la Fundación Sanidad Ejército Argentino (FUSEA), durante la gestión al frente de IOSFA del mendocino Oscar Sagás , la más cuestionada por la acumulación de deudas, estuvo a cargo de la gerencia de Prestaciones, uno de los sectores clave en el servicio médico a los afiliados, y ahora el de Administrador “ad honorem” por decisión del ministro Presti.

Cambio de paradigma, ahora gestión uniformada

A través del decreto 88/2026, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei a principios de febrero se produjo una reforma estructural del sistema de salud militar y de seguridad. Finalizó la gobernanza de la obra social castrense en cabeza de políticos y pasó a manos de los uniformados.

El decreto 88/2026 de Milei disolvió IOSFA que había sido creado en 2013 durante la gestión de Cristina Kirchner unificando las estructuras de asistencia social: IOSE del Ejército, DIBA de la Armada y DIBFA de la Fuerza Aérea incorporándose además al padrón de afiliados el personal de Gendarmería y de la Prefectura.

El DNU libertario dispuso la creación de dos organismos separados, OSFA, Obra social de las Fuerzas Armadas, que nuclea afiliados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y personal civil que presta servicios en las fuerzas y OSFFESEG, Obra social de fuerzas federales de Seguridad, que agrupa al personal de Gendarmería y Prefectura.

El presidente de la flamante OSFA sería el general de brigada (R) Sergio Maldonado, que ya integraba el directorio del ex IOSFA, órgano de supervisión que cesó en funciones según dicta el artículo 2°de la Resolución tomada por Presti.

Los cambios de orgánica, administración y gestión ocurren con un telón de fondo donde subsisten deficiencias a corregir en el sistema de asistencia y prestaciones de salud al mundo uniformado y sus familias.

El ex IOSFA arrastra una deuda millonaria con prestadores privados y farmacias, con impacto en cortes de servicios recurrentes en diversas provincias del país.

El decreto de disolución de IOSFA y creación de OSFA dice que el pasivo de IOSFA será asumido en su totalidad por el ministerio de Economía, que se encargará de gestionar con los acreedores la cancelación de las deudas, de manera que la nueva OSFA comience completamente saneada.

“El Poder Ejecutivo Nacional instrumentará las medidas necesarias a los efectos de determinar el proceso para la cancelación de los pasivos del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)”.

Estas gestiones resultan determinantes para la continuidad de las prestaciones y garantizar que durante la actual transición: “no se podrán interrumpir cirugías programadas, tratamientos oncológicos ni la entrega de medicación para enfermedades crónicas”, completa texto del DNU 88.