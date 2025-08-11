El dólar blue subió y superó al mayorista por primera vez en ocho ruedas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.315 para la compra y a $1.335 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tipo de cambio paralelo subió $10 y la brecha con el tipo de cambio oficial volvió a terreno positivo en torno al 1%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar bajó $4 y se vendió a $1.322.

Los contratos de dólar futuro cerró dispar: el tramo más corto cayó, septiembre se mantuvo sin variación y los más largos cerraron al alza hasta enero. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.356 y que en diciembre llegará hasta los $1.504,50.

El dólar MEP cotiza a $1.324,54 y el spread con el oficial se ubica en 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 11 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.327,50 y la brecha se posiciona en 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 11 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 11 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.334,35, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 11 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.835, según Binance.