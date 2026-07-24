El nuevo mapa del consumo digital: las aplicaciones que dominan los celulares de los argentinos

Las redes sociales son líderes, pero el crecimiento del comercio electrónico, las billeteras virtuales y la IA redefinen el uso del smartphone.

Las aplicaciones dejaron de ser simples herramientas para convertirse en el principal punto de contacto con el comercio, las finanzas, el entretenimiento, la movilidad y hasta la inteligencia artificial. Las redes sociales siguen liderando , pero ganan protagonismo las plataformas de e-commerce asiáticas, las billeteras virtuales y las aplicaciones de IA. En esta nota, analizamos cuáles son las más usadas y descargadas por los consumidores argentinos.

Mercado Pago: Se consolidó como el centro financiero de millones de personas. Desde la app es posible cobrar el sueldo, invertir dinero, pagar servicios, solicitar créditos, contratar seguros, comprar dólar MEP y administrar tarjetas. En un contexto de fuerte digitalización de las finanzas, se convirtió en una de las aplicaciones locales con mayor penetración y una de las más descargadas del país.

Uber: La aplicación ya no se limita a pedir un viaje. Uber incorporó envíos de paquetes, reservas programadas y distintas categorías de vehículos, convirtiéndose en una plataforma integral de movilidad urbana. Su uso continúa creciendo tanto entre pasajeros como entre quienes buscan generar ingresos mediante la app.

TikTok: La red social de videos cortos dejó de ser únicamente una plataforma de entretenimiento. Para muchos usuarios, especialmente los más jóvenes, TikTok reemplaza a Google para descubrir restaurantes, destinos turísticos, recetas, tendencias de moda o recomendaciones de productos. Además, se consolidó como uno de los principales canales para el marketing de marcas y creadores de contenido. Fue la segunda aplicación más descargada en Argentina durante 2025.

Instagram: Continúa siendo una de las aplicaciones más utilizadas del país gracias a la combinación de contenido, comercio electrónico y comunicación directa. Los Reels impulsan el descubrimiento de marcas, mientras que las tiendas y los mensajes privados la transformaron en una herramienta clave para emprendedores y empresas que venden de manera digital.

WhatsApp: Aunque es la aplicación de mensajería por excelencia, WhatsApp evolucionó hacia una plataforma de negocios. Comercios, profesionales y empresas la utilizan para atención al cliente, ventas, envío de catálogos, cobros y soporte. La incorporación de funciones basadas en inteligencia artificial también empieza a modificar la forma en que los usuarios interactúan con la aplicación.

YouTube: Lejos de perder relevancia, YouTube sigue siendo uno de los principales destinos para consumir contenido de larga duración. Tutoriales, podcasts, noticias, música, transmisiones deportivas y documentales conviven en una plataforma que también se consolidó como fuente de ingresos para miles de creadores y empresas.

ChatGPT: Pasó de ser una herramienta utilizada por perfiles tecnológicos a convertirse en un asistente cotidiano para estudiar, trabajar, programar, planificar viajes, etc. En 2025, en Argentina, fue la tercera aplicación más descargada del año, reflejando la rápida adopción de la IA generativa por parte de los usuarios.

Shein: La plataforma china consolidó su presencia entre los consumidores argentinos gracias a una propuesta basada en moda de bajo costo, lanzamientos permanentes y fuerte presencia en redes sociales. La posibilidad de comprar directamente desde la aplicación convirtió a SHEIN en una de las protagonistas del comercio electrónico transfronterizo.

Temu: La plataforma de origen chino se convirtió en la aplicación más descargada de Argentina durante 2025, impulsada por una estrategia agresiva de descuentos, envíos internacionales y campañas de marketing masivas. Su propuesta de conectar directamente a consumidores con fabricantes asiáticos aceleró el crecimiento de las compras internacionales y elevó la competencia para los marketplaces tradicionales.

Del entretenimiento a las finanzas y la IA

El mapa del consumo digital muestra que los argentinos ya no utilizan el celular únicamente para comunicarse o entretenerse. Las aplicaciones concentran actividades que hasta hace pocos años requerían múltiples plataformas: pagar, invertir, comprar, trabajar, viajar, estudiar o crear contenido. La irrupción de la inteligencia artificial y el crecimiento del comercio electrónico internacional marcan el comienzo de una nueva etapa, en la que el smartphone se consolida como el principal centro de la vida digital.