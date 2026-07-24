Detuvieron a un hombre que transportaba 131 armas sin autorización por la Ruta 9

El cargamento incluía pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y carabinas nuevas. El conductor fue interceptado a bordo de una camioneta y quedó acusado de portación ilegal de arma de guerra.

Las armas estaban nuevas, embaladas de fábrica y eran transportadas sin la autorización exigida por la ANMAC.

Un hombre de 41 años fue detenido durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9 , luego de que la Policía encontrara 131 armas de fuego dentro de la camioneta que conducía. El traslado del material no contaba con la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 231, en jurisdicción de San Nicolás , cuando efectivos del destacamento vial detuvieron la marcha de una Toyota Hilux gris conducida por Gabriel Alejandro Godoy , domiciliado en Resistencia, Chaco.

Durante la primera inspección, los agentes hallaron entre las pertenencias del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones. Cerca de su asiento también encontraron una pistola semiautomática Ruger Max-9 , para la cual no pudo exhibir documentación que habilitara su portación.

Ante esa situación, los uniformados profundizaron la requisa de la camioneta y descubrieron numerosas cajas con armas nuevas, sin uso y embaladas de fábrica.

El cargamento estaba compuesto por pistolas de las marcas Taurus y Beretta , revólveres, escopetas, fusiles y carabinas de diferentes calibres. Entre el material secuestrado había armas calibre 9 milímetros, .38 Special, .44 Magnum, .40, .22 LR, .223 y .308, además de escopetas calibre 12 y 20.

Según la documentación encontrada durante el operativo, las armas habían salido de empresas importadoras radicadas en Pueblo Esther, Santa Fe, y tenían como destino una armería ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.

Sin embargo, el conductor no habría presentado el permiso obligatorio de la ANMAC para realizar el transporte comercial de material controlado. Por ese motivo, los efectivos incautaron toda la carga y también secuestraron la camioneta.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rubén Darío Giagnorio, titular de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien ordenó la aprehensión del sospechoso por portación ilegal de arma de guerra. El hombre permanecerá detenido hasta ser indagado, mientras se investiga el origen y el destino final del armamento.