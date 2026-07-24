Cristian Volpato, figura de Australia en el Mundial 2026, dio positivo por cocaína en un control vehicular + Agregar ámbito en









El jugador del Sassuolo de Italia dio positivo por cocaína en un control vehicular tras ser detenido por conducir a exceso de velocidad. Podría enfrentar una dura sanción deportiva.

Cristian Volpato el ítalo-australiano que dio positivo en cocaína y jugó el Mundial 2026. @HQpcrt

Cristian Volpato, una de las figuras de Australia en el Mundial 2026, dio positivo en el test de cocaína mientras conducía por el puente Anzac de Sidney a 109 kilómetros por hora, cuando el máximo permitido era de 60 km/h.

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El jugador del Sassuolo de Italia, su país de origen, disputó 161 minutos en la cita mundialista con los Ozzies y fue parte del equipo titular que se enfrentó en la eliminación por penales, en los dieciseisavos de final, ante Egipto, equipo que posteriormente quedó eliminado contra la Selección argentina.

Volpato en el Mundial 2026. @HQpcrt Por ahora, el mediocampista de 22 años fue detenido en busca de más pruebas y su licencia fue retenida, aunque el resultado del test de alcoholemia fue negativo. Según la prensa australiana, el jugador ya había sido multado dos horas antes de este suceso por exceso de velocidad, por lo que la causa sigue en investigación.

Además, Volpato aún no tiene cargos penales pero existe un gran riesgo de que la Federación Australiana de Fútbol tome cartas sobre lo sucedido porque tienen normas antidopaje muy estrictas. Según el ente, cualquier jugador o entrenador que de positivo por sustancias prohibidas, sin una excepción válida para uso terapéutico, será suspendido por hasta cuatro años.

Volpato y su cambio de nacionalidad A tan solo unas semanas de que comience el Mundial 2026, la Federación Australiana confirmó la lesión del mediapunta Riley McGree, quien se lesionó el tendón de la corva jugando para el Middlesbrough de la segunda división de Inglaterra.

Ante esta situación, rápidamente comenzaron a buscar recambios para esa posición en el mediocampo. En tanto, hacía algunos meses que estaban tratando de destrabar la situación de la nacionalización de Cristian Volpato, pero la FIFA no les daba la autorización. Volpato vs Egipto en el Mundial 2026. @HQpcrt Una vez confirmada la lesión de McGree, le enviaron una documentación al ente para "obtener la autorización de cambio de federación ‌que ratifique la decisión de Volpato de cambiar su lealtad a Australia", debido a que el jugador del Sassuolo ya había jugado para la sub-20 de su país de origen y la FIFA demoraba la autorización ante la posibilidad de que el futbolista fuera convocado por Italia en el futuro. Finalmente, Volpato, Australia y la FIFA llegaron a un acuerdo y el mediocampista pudo disputar la cita mundialista. Lo curioso de esta situación es que el jugador ya había rechazado a los Socceroos para jugar el Mundial de Qatar 2022, por si Italia lo llamaba alguna vez, cosa que no terminó sucediendo.